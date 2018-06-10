《剑灵》新职业斗士CG预告，为爱复仇狂暴变身

韩服《剑灵》公布了新职业斗士CG预告，展示了龙族斗士为了死去的灵族复仇，与扎汗单挑的情节。
预告片中，龙族斗士心爱的灵族死在了扎汗刀下，化悲愤为怒气的他去找扎汗单挑，无奈实力不及对方，被打的奄奄一息。眼见灵族最后化身的信物要被扎汗踩碎，龙族斗士突然怒气值MAX，双眼通红变身，武器也发出了腥红的光芒，爆发出极高的速度，身形如影。
新职业将于6月14日登陆韩服，此外还有新的副本和新外传剧情即将上线。
高清视频画面：
韩服《剑灵》公布了新职业斗士CG预告，展示了龙族斗士为了死去的灵族复仇，与扎汗单挑的情节。
预告片中，龙族斗士心爱的灵族死在了扎汗刀下，化悲愤为怒气的他去找扎汗单挑，无奈实力不及对方，被打的奄奄一息。眼见灵族最后化身的信物要被扎汗踩碎，龙族斗士突然怒气值MAX，双眼通红变身，武器也发出了腥红的光芒，爆发出极高的速度，身形如影。
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