E3 2018：尬聊加手游，EA发布会成史上最差之一

E3大展从1995年开办，到今年已经是第23届，回顾历届发布会内容，有精彩的也有无聊的，但EA今年的发布会可能刷新了E3展前发布会的水准下限，甚至是任何媒体产品发布会的负面榜样。整体缺乏节奏感，没有能量和刺激感。归根结底，EA没有好东西可以展示，所以登台的主持人和展示者都像受惊的小鹿一样，在聚光灯下手足无措。

首先我们来看最明显、最糟糕的部分——整场发布会的游戏视频时间很短。而且发布会的结构很搞笑——《战地5》的主创被请上台，随便聊了一些，然后说他们“会在稍后的时间介绍更多信息”，然后就进入下一款游戏了，这是跟微软达成了交易，把重心放在微软发布会上吗?后来的每一款游戏都是类似的顺序，《FIFA》、《麦登橄榄球》、Respawn的《星球大战》甚至连游戏的名字说得都没有信心，每款游戏的实际展示内容都少得可怜。最后的《圣歌》也不足以抬高整场发布会的水准。

EA发布会大多数时间都是创作者在尬聊，没有视频，更没有游戏演示，主持人需要经常催促或提醒主创人员说完自己的台词，然后非常造作地问现场观众“这个多酷啊?！”

不，EA，这个一点都不酷。一款《星球大战》的全新作品首次登台都能被你们搞得如此无聊，也真够厉害了。整场发布会的唯一亮点《圣歌》也在台上有整整10分钟的尬聊时间，大屏幕上只是播放一些概念图。整整10分钟的尬聊，这绝不应该出现在游戏发布会上。

然后再看看哪些为数不多的实际游戏视频，就说《圣歌》。作为全场的重点和亮点，《圣歌》的视频看上去的确非常华丽，而且BioWare也非常给力地展示了许多实际游戏内容，同时也解答了玩家最关心的问题，确认了游戏中会存在微交易，但仅限于装扮道具，没有宝箱。

但是《圣歌》的展示也存在缺陷，首先游戏看上去没有什么特色，许多人都看到了《命运》的既视感，任务结构几乎和《命运》一模一样，“风暴-Storm”职业也非常类似《命运》里的术士。而且四人合作冒险的形式加上野外地貌特征也让人觉得和《怪物猎人：世界》有点类似。所有这些内容都没有新鲜感和独一无二的特征，让人觉得这款游戏也可有可无——看上去并不糟糕，但看上去也并不特别。

当然，我们现在说的是EA的发布会，《圣歌》在发布会上的内容没有特别之处，或许最终发售的游戏和我们今天看到的并不一样。所以在这里只能期待BioWare在游戏中加入更多惊喜。

如果《圣歌》放在三年以前，可能会显得十分惊艳。那个时候《命运1》还十分热门，所以《圣歌》也肯定会有市场。但是到了今天，《命运》类型的共享世界多人游戏已经成为成熟甚至过时的商业模式，就连《命运2》都举步维艰。而与《全境封锁》不同的是，《圣歌》的设定也是科幻的外星球，和《命运》重合的点太多了，真的不知道这款游戏能有多大市场。

BioWare承诺《圣歌》可以全程单人游玩，而且十分重视故事剧情和世界背景搭建。这无疑是给游戏加入赋予特殊意义的方式，也是BioWare粉丝们喜欢的元素。不过BioWare粉丝可能不喜欢的是，《圣歌》将不会提供AI小队成员，也没有类似《质量效应》的恋爱情节。对话分支选项将极为简化，所以究竟有多少BioWare粉丝愿意来尝试这款《圣歌》呢?

台下观众们默默的欢呼可能是因为经过一个小时的尬聊都已经困了，也可能是因为《圣歌》并没有给出太大的惊喜。我们会在未来几个月里了解更多关于《圣歌》的详细信息，不过目前它给我们的印象比较一般。

《圣歌》是整个EA发布会的重点，但给我们留下最深刻印象的却是另外一款游戏，不要走神，这款游戏就是《命令与征服：对决》，这款游戏的演示让整个EA发布会充满了恐怖气氛，直到现在我都惊魂未定。《命令与征服：对决》是一款手机游戏，是RTS类型的手机游戏。他们可能出于某种变态的原因，为我们现场展示了两个玩家用手机对决，还配了类似电竞解说的旁白，难以置信，这一切真的在E3展前发布会的展台上发生了。

所以论游戏内容展示的百分比来说，EA展示得最完全的是居然是这款手机游戏——《命令与征服：对决》。这种展示简直比尬聊还尴尬，这也显示出EA与玩家们的疏远，很显然，这种重点关照手机平台的做法是做给投资者看的，并不是给真正的玩家们看的。

还有许多迹象表明EA这场发布会是做给投资者的，比如EA的Andrew Wilson在台上讨论了许多串流直播服务，还有PC平台的Origin Access豪华订阅服务，甚至还说出了“订阅的乐趣”这种不知所谓的话，着实令玩家们大失所望。

所以总体来看，这场发布会是非常贴合投资者要求的，这也说明EA只关心投资者的要求，不关心玩家的诉求。不过这场发布会还是有一段非常棒的演示的。

大家一定都知道我说的是哪款游戏——在EA原创部分，我们看到了《毛线小精灵2》，不仅画面与初代同样可爱，而且还是实际游戏视频的演示，主创人员的介绍也是充满感情，而且游戏亮相的同时还宣布即日正式发售。随后的《孤独之海》（Sea of Solitude）也同样精彩，制作者刚上台的时候还有点紧张，但很快热情就战胜了胆怯。这才是一场发布会应有的样子。

但遗憾的是，除了这两部独立作品以外，我们看到的都是尬聊。整场发布会就像是车祸事故现场，让人感觉EA的发布会一年不如一年，干脆明年不要办了。就连索尼2006年发布会和科乐美2010年发布会也没这么惨，至少那两场还能让人乐呵乐呵，而今年的EA发布会让人十分无感，不会感到兴奋、失落、愤怒、或是好笑。

你感到的只有冷漠和疏远。这倒是很符合EA的人设。