《泰坦陨落》厂商新作《星球大战绝地：堕落秩序》公布！2019年发售

在今日的E3 2018的EA展前发布会上，EA公布了一款全新游戏。

重生工作室公布星战新作：

（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

▲重生工作室制作人“口头公布”新作

现场《泰坦陨落》厂商重生工作室带来了星战新作《星球大战绝地：堕落秩序》（Star Wars Jedi: Fallen Order），故事介于第三部与第四部之间，属于原创。可以确定是玩家能玩绝地武士，将在2019年圣诞节发售。

不过本作目前只有口头采访，没有任何细节，相关情报可能需要等到晚些时候才能看到。游戏的官网也已正式上线。