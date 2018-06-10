观看了《圣歌》完整演示，谈谈那些值得一说的细节

在EA Play的活动现场，官方并没有为大家提供《圣歌》的试玩体验，而是让排队的大家欣赏了一段将近20分钟的游戏闭门实机演示，这段演示其实就是EA发布会上的4分钟实机演示完整版。今天GI为我们带来了游戏非常多的细节，而这段完整演示也让我们对本作有了更加详细的了解。

在演示伊始，从游戏菜单的看出来，整个游戏的地图会很大，并且还会有非常强大的RPG自定义。任务开始后，玩家操控的主角在与其他NPC交流之后就会进入装甲，这里有一段简短的过场，展示整个的进入过程。

随后会进入组队，玩家将会与其他三人一同进行任务。每名角色都有各自的技能，这些技能都拥有独立的CD，并且四名角色各自还都拥有一个大招。

在游戏中射击敌人打击感虽然无法感受，但设计后在其身上出现的数值却是非常明显的，如果连击了还会有“combo”的字样。这点似乎遭到了一部分玩家的不满，认为这个东西看起来有些太碍事了，想象一下当有一群敌人出现在你面前然后蹦出combo的字样会是什么样……

在做任务的过程中玩家也会遭遇一些比自己等级更高的强敌，这时不必非要一决胜负，玩家可以选择避而不打。而对于那些处于同等级但比较棘手的敌人，也有多种思路和解决方式，根据不同的场合和敌人特性选择不同的方法。

最后的蜘蛛Boss战有不同阶段，同样也需要四人分工合作，有人来当T负责抗住伤害，有人需要负责在后面输出。Boss的血条很长，而且也相当皮糙肉厚，现场演示的四名工作人员打了一阵也仅打掉了五分之一左右的血量。

游戏中可探索的地方也很多，玩家可以飞到天上（当然过热了还需要冷却），也可以进入海里。从某些地方进入甚至可以后方包抄敌人。游戏还包含了一些符文要素供玩家收集。

在整个接近20分钟的实机演示里并未出现卡顿丢帧的现象，并且画面也给我感觉很舒服。如果你对于官方剪辑版的四分钟演示很满意，不妨期待下这段完整视频可以早日对外发布。