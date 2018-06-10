《FIFA 19》开启PSN港服预购：预购送C罗、内马尔

《FIFA 19》今天在PSN港服商店正式开启了预购。此次预购共开启了三个版本分别是标准版、冠军版以及终极版。目前标准版预购售价为429港币，约合人民币350元。预购《FIFA 19》标准版的玩家也将在2018年9月28日正式解锁游戏，冠军版以及终极版的预购玩家则可以提前三天于2018年9月25日解锁游戏。

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预购《FIFA 19》标准版的玩家将会在付款时获得“EA SPORTS FIFA 19主题”，在游戏解锁时可以获得“克里斯蒂亚诺·罗纳尔多租借球员物品”、“专属FUT球衣”、“最多5个豪华高级黄金FUT组合包”。

《FIFA 19》冠军版预购价为629港币，约合人民币513元。预购《FIFA 19》冠军版的玩家将会在付款时获得“EA SPORTS FIFA 19主题”，在游戏解锁时可以获得“最多20个豪华高级黄金组合包”、“3天抢先体验”、“UEFA CHAMPIONS LEAGUE黄金球员挑选”、“7场比赛内马尔FUT租借物品”、“7场比赛内马尔FUT租借物品”、“FIFA配乐师设计的特别版FUT球衣”。

《FIFA 19》终极版预购价为699港币，约合人民币570元。预购《FIFA 19》终极版的玩家将会在付款时获得“EA SPORTS FIFA 19主题”，在游戏解锁时可以获得“ 最多40个豪华高级黄金组合包”、“3天抢先体验”、“UEFA CHAMPIONS LEAGUE黄金球员挑选”、“7场比赛内马尔FUT租借物品”、“7场比赛内马尔FUT租借物品”、“FIFA配乐师设计的特别版FUT球衣”。