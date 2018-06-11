内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

亚马逊再当猪队友：《猎天使魔女3》被曝登陆微软Xbox One平台

2018-6-11 1:48:24来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家6月11日消息 亚马逊似乎又一次当上了猪队友的角色，之前白金工作室表示《猎天使魔女3》为任天堂Switch独占，不过现在墨西哥的亚马逊似乎表示除了Switch之外，《猎天使魔女3》还将登陆微软Xbox One平台。

根据墨西哥亚马逊的商店信息，《猎天使魔女3》除了任天堂Switch版以外还将登陆Xbox One平台，发售时间为2018年12月28日。不过现在暂时不清楚究竟是亚马逊临时工还是确有此事。而微软E3展前发布会将于北京时间凌晨4点正式开始，谜底马上就可以揭晓了。

IT之家将会对微软Xbox E3展前发布会进行图文直播，大家可以点击此处进行围观。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Xbox

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有