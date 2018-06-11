亚马逊再当猪队友：《猎天使魔女3》被曝登陆微软Xbox One平台

IT之家6月11日消息 亚马逊似乎又一次当上了猪队友的角色，之前白金工作室表示《猎天使魔女3》为任天堂Switch独占，不过现在墨西哥的亚马逊似乎表示除了Switch之外，《猎天使魔女3》还将登陆微软Xbox One平台。

根据墨西哥亚马逊的商店信息，《猎天使魔女3》除了任天堂Switch版以外还将登陆Xbox One平台，发售时间为2018年12月28日。不过现在暂时不清楚究竟是亚马逊临时工还是确有此事。而微软E3展前发布会将于北京时间凌晨4点正式开始，谜底马上就可以揭晓了。

IT之家将会对微软Xbox E3展前发布会进行图文直播，大家可以点击此处进行围观。