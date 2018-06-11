亚马逊再当猪队友：《猎天使魔女3》被曝登陆微软Xbox One平台

IT之家6月11日消息 亚马逊似乎又一次当上了猪队友的角色，之前白金工作室表示《猎天使魔女3》为任天堂Switch独占，不过现在墨西哥的亚马逊似乎表示除了Switch之外，《猎天使魔女3》还将登陆微软Xbox One平台。
根据墨西哥亚马逊的商店信息，《猎天使魔女3》除了任天堂Switch版以外还将登陆Xbox One平台，发售时间为2018年12月28日。不过现在暂时不清楚究竟是亚马逊临时工还是确有此事。而微软E3展前发布会将于北京时间凌晨4点正式开始，谜底马上就可以揭晓了。
IT之家6月11日消息 亚马逊似乎又一次当上了猪队友的角色，之前白金工作室表示《猎天使魔女3》为任天堂Switch独占，不过现在墨西哥的亚马逊似乎表示除了Switch之外，《猎天使魔女3》还将登陆微软Xbox One平台。
根据墨西哥亚马逊的商店信息，《猎天使魔女3》除了任天堂Switch版以外还将登陆Xbox One平台，发售时间为2018年12月28日。不过现在暂时不清楚究竟是亚马逊临时工还是确有此事。而微软E3展前发布会将于北京时间凌晨4点正式开始，谜底马上就可以揭晓了。
软媒旗下网站： IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家
软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用