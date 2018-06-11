《战地5》多人模式试玩：伞兵的一万种死法

在本次EA Play上，全球各大游戏媒体均受邀参加了《战地5》全新的“盛大行动”模式的媒体试玩活动，这是一个需要持续进行最多四个阶段的64人对战模式，每个阶段在游戏中都对应一整天，在现实里则大约会持续20分钟。

在第一个阶段中，玩家扮演英国空降部队，强行伞降敌方防空炮火最密集的地区——目标是摧毁几座指定的防空炮，从而为我方后续空降部队争取更广阔的生存空间。在这个阶段内，每一次重生都可以选择出生在周期性进入地图的我方运输机上，而这也让你能够更加自由地把控跳伞后的着陆位置，从而真正意义上达成伞兵“神出鬼没”的战术效果。

不过伞兵的这种战术灵活性往往是通过承担极高的伤亡风险换来的——《战地5》的“盛大行动”模式非常精确地还原了这一点。伞降的过程相当于从一开始就把自己的位置暴露给敌方所有人看。如果敌人对你的到来有所准备，很有可能在落地的那一瞬间就被附近事先埋伏好的敌人打成筛子；如果空降点附近恰好还有敌人在操控防空炮，那么你甚至有可能在半空中就命丧黄泉。从这个意义上来说，伞降其实包含了非常重的运气成分。

试玩的第二个阶段则是最经典的《战地》多人对战体验。此时，伞降方的进攻已经初步取得成效并建立了地面前线基地，飞机、坦克等所有载具也因此在这一阶段全部解锁，攻守双方在战术上其实是处于基本均衡的状态。当然，进攻方在第一阶段的表现会直接影响到这一阶段的重生点数配置状况，但是取胜的关键依然更多地在于实打实的硬实力。

虽然本次试玩只体验了其中的前面两个部分，但是根据第二阶段结束后的解说文本来看，第三部分的剧本似乎是进攻方将防守方逼退到了战线后方的崇山峻岭当中——而后者决定在那里负隅顽抗。由此似乎可以推断第三部分的主题也许是“攻坚/防守”。根据EA在试玩活动开始前的介绍，如果攻守双方到第三阶段结束时的分数差异过大，游戏就会直接分出胜负——否则就会进入最终决战的第四阶段。至于最后一个阶段的主题是什么，目前我们也就只能拭目以待了。

从体验上来看，“盛大行动”其实可以理解为《战地1》中“行动模式”的威力加强版。攻守双方本质上就是在打互相推线的攻坚战——只不过“盛大模式”在表现形式上更加丰富，剧情脚本更加契合二战背景，规模体量上也比之前更为扎实厚重（或者说更具史诗感）。

至于具体的细节手感——说实话，《战地5》的节奏基本上和《战地1》如出一辙。一些微小的改进虽然并不足以让整个游戏焕然一新，但是也的的确确为游戏增加了一部分全新的战术可能性。比如《战地5》可以让你自行修建掩体、强化阵地——配合这个游戏本身极为出彩的物理破坏效果，这其实让战斗的过程更加动态多变。还比如《战地5》比之前任何一部《战地》都更强调资源管理。不论是单兵还是载具，弹药的数量都被限制在了一个很容易就会耗尽的程度，而这也从真正意义凸显了医疗兵、机枪兵等辅助兵种的价值。玩家之间的合作不但变得空间重要，也在很大程度上成为了这一作的取胜关键。

以上就是我本次试玩《战地5》“盛大行动“模式的初步体验。更多试玩信息还请继续关注游民星空，接下来几天我们还会再E3现场抢先体验更多的游戏。