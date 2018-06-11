B社FPS大作《毁灭战士：永恒》公布 超级猛男打穿地狱

IT之家6月11日消息 B社在E3展前发布会上正式公布了全新的《毁灭战士：永恒》游戏，这也是《毁灭战士》系列游戏重启之后推出的第二款游戏。

在官方给出的视频中，展示了疯狂可怖的地狱场景，不过我们的猛男主角依旧勇猛打到了这里，将展开一场屠戮。同时B社也表示《毁灭战士：永恒》和《毁灭战士》相比，怪物数量更加密集，同时武器也更加凶猛。

B社并没有公布《毁灭战士：永恒》的更多消息，只是说将会在今年8月10日揭示更多关于本作的情报。目前B社发布会正在进行中，IT之家也将更新关于这个发布会的更多资讯。