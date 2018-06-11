E3 2018：今夜我们一起看E3，育碧和SE还有哪些惊喜？

在经历了微软和B社两场堪称爆炸级别的发布会后，我们将在北京时间6月12日的凌晨一点迎来Square Enix的发布会。SE发布会结束之后，在北京时间凌晨4点钟，我们也将迎来我们熟悉的老朋友阿育，育碧的发布会。

SE作为老牌游戏厂商，除了已经在微软发布会上公开的《古墓丽影：暗影》以及《王国之心3》的更多消息之外，SE旗下的另一大IP：《最终幻想》系列也是我们关注的一个重点。不论是《最终幻想7：重置版》的消息，还是《最终幻想15》的后续完善，我们都有足够的理由来期待今夜。

凌晨四点是万众期待的育碧发布会，《刺客信条：奥德赛》截图的泄露已经让大家在画面上对这一代斯巴达刺客有了一个初步的印象。虽然玩家对这样的画面有些不一样的声音，但是我们还是有足够的理由期待新的刺客会在游戏性上为大家带来全新的体验。

除了刺客之外，育碧汤姆克兰西系列经典的作品《细胞分裂》也成了许多潜入类游戏玩家期待的作品。两鬓早已斑白的鱼叔不知道在这一部作品中会担当怎样的角色解决一个又一个棘手的难题。

另外我们高潮不断的《超越善恶2》也是非常值得重点期待的内容。早先公布的《全境封锁2》也是诸多特工们熬夜通宵的目的。但还是希望阿育这次不要做出卖家秀与买家秀的闹剧。

最后，育碧已在运营的一些游戏诸如《彩虹六号：围攻》、《荣耀战魂》等游戏或许也会公布一些新的消息。IT之家届时会在凌晨为大家直播E3大会的相关发布会。