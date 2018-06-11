内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

E3 2018：《辐射76》游戏特色和预购奖励公布

2018-6-11 22:50:12来源：3DMgame作者：skylark责编：阿迷/实习评论：

B社旗下工作室Bethesda Game Studios所打造的“核战后世界”在线RPG新作《辐射76》将于2018年11月14日全球上市，官方今日公布了详细的游戏特色以及典藏包资讯。

《辐射76》这款采用开放世界的RPG主打多人模式，让玩家逆境求生。玩家可运用S.P.E.C.I.A.L.能力系统打造自己的角色，在全新的狂野废土征服数百个场景，走出属于自己的道路。无论是独自上路或与伙伴同行，全新的《辐射》独特冒险都将在前方等待。

游戏特色：

荒山奇野

开发团队采取全新的图像、光照和地形技术，打造出六个生动独特的西维吉尼亚地区。从阿帕拉契森林到一大片绯红的有毒红莓沼泽，每个地区都有各自的风险危害和报酬奖励。

新美国梦

有了全新的「建造与组装行动平台」（C.A.M.P.），全世界都是你的工作台。玩家可以运用C.A.M.P.打造栖身之地、制作补给物资，保护自身安全，甚至还能开商店，跟其他生还者以物易物。但是请小心，这裡可不是人人敦亲睦邻的地方。

原子之力

独自出击或者和同伴一起取得终极武器核弹的使用权限。遭受核弹轰炸过后，当地将出现稀有的珍贵资源。要守护原子力量，还是释放这股破坏力?全都由玩家作主。

B.E.T.A.（抢先测试申请）资格

如果玩家想要成为逆境求生的先锋份子，即日起预购即可取得《辐射76》B.E.T.A.资格。

除了游戏本体外，《辐射76》Tricentennial版还包含以下内容：

  • Tricentennial动力装甲饰品，包含T-51、T-45、T-60、X-01等型号

  • Tricentennial武器饰品，包括10MM手枪、手斧与雷射步枪

  • 帅酷有劲的避难所男孩吉祥物头套

  • 山姆大叔爱国服装

  • 避难所男孩欢庆问候表情符号

  • 一流的Tricentennial工房海报

  • Tricentennial纪念相框

  • 取得《辐射76》B.E.T.A.资格（抢先测试申请）

除了游戏本体外，《辐射76》Power Armor版还包含以下内容：

  • 原尺寸可穿戴式T-51动力装甲头盔，以及威斯科技帆布手提袋。这顶可穿戴的头盔忠实再现游戏中的款式，并搭配声音调节喇叭、LED头灯，以及自订V.A.T.S.音效功能。

  • 夜光版世界地图。这份尺寸为21”x 21”的夜光版全彩復古实体地图，展示六个西维吉尼亚的独特地区，完整呈现遭到辐射污染的地标、城镇与野生动植物。

  • 24种可供收藏的《Fallout》小模型。由游戏中取得3D模型制作而成，这些精细的缩小版模型，如实还原《Fallout 76》的避难所居民、动力装甲兵、各种生物等。

  • Tricentennial铁盒。「Power Armor版」独家限定。这个精雕细琢的金属盒是庆祝美国获得自由满300年的终极收藏品。

  • 《辐射76》Tricentennial版附赠道具。直接获得《辐射76》Tricentennial版内容。

  • 取得《辐射76》B.E.T.A.资格（抢先测试申请）

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：辐射3辐射76B社

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有