E3 2018：《辐射76》游戏特色和预购奖励公布

B社旗下工作室Bethesda Game Studios所打造的“核战后世界”在线RPG新作《辐射76》将于2018年11月14日全球上市，官方今日公布了详细的游戏特色以及典藏包资讯。
《辐射76》这款采用开放世界的RPG主打多人模式，让玩家逆境求生。玩家可运用S.P.E.C.I.A.L.能力系统打造自己的角色，在全新的狂野废土征服数百个场景，走出属于自己的道路。无论是独自上路或与伙伴同行，全新的《辐射》独特冒险都将在前方等待。
游戏特色：
荒山奇野
开发团队采取全新的图像、光照和地形技术，打造出六个生动独特的西维吉尼亚地区。从阿帕拉契森林到一大片绯红的有毒红莓沼泽，每个地区都有各自的风险危害和报酬奖励。
新美国梦
有了全新的「建造与组装行动平台」（C.A.M.P.），全世界都是你的工作台。玩家可以运用C.A.M.P.打造栖身之地、制作补给物资，保护自身安全，甚至还能开商店，跟其他生还者以物易物。但是请小心，这裡可不是人人敦亲睦邻的地方。
原子之力
独自出击或者和同伴一起取得终极武器核弹的使用权限。遭受核弹轰炸过后，当地将出现稀有的珍贵资源。要守护原子力量，还是释放这股破坏力?全都由玩家作主。
B.E.T.A.（抢先测试申请）资格
如果玩家想要成为逆境求生的先锋份子，即日起预购即可取得《辐射76》B.E.T.A.资格。
除了游戏本体外，《辐射76》Tricentennial版还包含以下内容：
Tricentennial动力装甲饰品，包含T-51、T-45、T-60、X-01等型号
Tricentennial武器饰品，包括10MM手枪、手斧与雷射步枪
帅酷有劲的避难所男孩吉祥物头套
山姆大叔爱国服装
避难所男孩欢庆问候表情符号
一流的Tricentennial工房海报
Tricentennial纪念相框
取得《辐射76》B.E.T.A.资格（抢先测试申请）
除了游戏本体外，《辐射76》Power Armor版还包含以下内容：
原尺寸可穿戴式T-51动力装甲头盔，以及威斯科技帆布手提袋。这顶可穿戴的头盔忠实再现游戏中的款式，并搭配声音调节喇叭、LED头灯，以及自订V.A.T.S.音效功能。
夜光版世界地图。这份尺寸为21”x 21”的夜光版全彩復古实体地图，展示六个西维吉尼亚的独特地区，完整呈现遭到辐射污染的地标、城镇与野生动植物。
24种可供收藏的《Fallout》小模型。由游戏中取得3D模型制作而成，这些精细的缩小版模型，如实还原《Fallout 76》的避难所居民、动力装甲兵、各种生物等。
Tricentennial铁盒。「Power Armor版」独家限定。这个精雕细琢的金属盒是庆祝美国获得自由满300年的终极收藏品。
《辐射76》Tricentennial版附赠道具。直接获得《辐射76》Tricentennial版内容。
取得《辐射76》B.E.T.A.资格（抢先测试申请）