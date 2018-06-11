E3 2018：《辐射76》游戏特色和预购奖励公布

B社旗下工作室Bethesda Game Studios所打造的“核战后世界”在线RPG新作《辐射76》将于2018年11月14日全球上市，官方今日公布了详细的游戏特色以及典藏包资讯。

《辐射76》这款采用开放世界的RPG主打多人模式，让玩家逆境求生。玩家可运用S.P.E.C.I.A.L.能力系统打造自己的角色，在全新的狂野废土征服数百个场景，走出属于自己的道路。无论是独自上路或与伙伴同行，全新的《辐射》独特冒险都将在前方等待。

游戏特色：

荒山奇野

开发团队采取全新的图像、光照和地形技术，打造出六个生动独特的西维吉尼亚地区。从阿帕拉契森林到一大片绯红的有毒红莓沼泽，每个地区都有各自的风险危害和报酬奖励。

新美国梦

有了全新的「建造与组装行动平台」（C.A.M.P.），全世界都是你的工作台。玩家可以运用C.A.M.P.打造栖身之地、制作补给物资，保护自身安全，甚至还能开商店，跟其他生还者以物易物。但是请小心，这裡可不是人人敦亲睦邻的地方。

原子之力

独自出击或者和同伴一起取得终极武器核弹的使用权限。遭受核弹轰炸过后，当地将出现稀有的珍贵资源。要守护原子力量，还是释放这股破坏力?全都由玩家作主。

B.E.T.A.（抢先测试申请）资格

如果玩家想要成为逆境求生的先锋份子，即日起预购即可取得《辐射76》B.E.T.A.资格。

除了游戏本体外，《辐射76》Tricentennial版还包含以下内容：



Tricentennial动力装甲饰品，包含T-51、T-45、T-60、X-01等型号

Tricentennial武器饰品，包括10MM手枪、手斧与雷射步枪

帅酷有劲的避难所男孩吉祥物头套

山姆大叔爱国服装

避难所男孩欢庆问候表情符号

一流的Tricentennial工房海报

Tricentennial纪念相框

取得《辐射76》B.E.T.A.资格（抢先测试申请）

除了游戏本体外，《辐射76》Power Armor版还包含以下内容：

