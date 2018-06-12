《荣耀战魂》新阵营“武林”公布：新英雄形似关羽

今天的2018 E3展会上，育碧公布了《荣耀战魂》即将推出的全新赛季内容“Marching Fire”。作为游戏最大的后续更新内容，此次不仅将加入全新的4V4模式、无限制的PVE内容，还有一个全新的东方阵营——“武林”。“Marching Fire”将于10月16日在PS4、Xbox One以及PC平台推出。

作为本次更新中最为重磅的内容，全新阵营“武林”的设计灵感来源于古老的东方武术，将有4名英雄加入到该阵营之中，分别是“天地”、“将军”、“女侠”以及“少林”，巨大的灾变摧毁了他们的家园，为避开内战他们远走他乡，他们每一位都有自己的缘由，有背叛，有多舛的命运。这些武林英雄各拥有一套全新的武器和战斗风格，这将为战斗添加更多变数。所有的武林英雄均可在独占体验期结束后通过铁钱招募解锁。

玩家也能够使用这4位全新英雄或其他18位可选英雄游玩最新的4V4模式——“Breach”。该模式将向所有玩家免费开放并可在3张全新地图中选用，玩家将发起猛攻或驻守一座设防完好的城堡，其中有弩炮，充满烈焰的坩埚以及想要保护自己领土的弓箭手和重装统治者。进攻方和防守方都必须在保护或是摧毁一座试图破城的羊头撞锤时战略性地使用策略。

《荣耀战魂》“Breach”模式预告：

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“Marching Fire”还将推出全新的无限制PVE内容，支持担任或双人在线合作。该模式将作为包含武林英雄在内的付费捆绑包的一部分推出，更多详情请关注后续公布内容。

最后，所有玩家还将体验到图像增强，包括游戏中的优化后的贴图纹理效果、全新的光照系统和天空变化效果以及包括界面更新等在内的更高质量的玩家体验。

为庆祝“Marching Fire”正式公布，所有玩家都能在6月11日至18日限时免费领取《荣耀战魂》PC新手版游戏一份。《荣耀战魂》PC新手版可游玩所有的多人模式以及战役模式，还有3名“先锋”英雄可供使用，更多英雄亦可使用铁钱招募解锁。