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《主题医院》精神续作《双点医院》演示：头疼切头脚疼剁脚

2018-6-12 8:03:44来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家6月12日消息 在E3 2018的PC Gaming Show上，《主题医院》精神续作《双点医院》带来了新的游戏演示。在《双点医院》中，继续延续了《主题医院》的幽默，似乎所有的医生都在用奇特的方法来治理病人。头有问题？那就切掉换一个新的。

玩家可以布置医院里的各种设备，但是会产生蟑螂，要仔细应对，看起来《双点医院》就和牛蛙的《主题医院》差不多。《双点医院》预定今年晚些时候发售。

《双点医院》预告：

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