E3 2018索尼发布会详解：不光吃饱，还要吃好

在本届E3之前,人们对于索尼发布会的期待可以说是又惊又怕——一方面,由于发布会时间偏晚,玩家在被EA、微软、Bethesda、SE、育碧轮番轰炸过后,对于索尼还能带来怎样的新惊喜,恐怕要先打个问号;另一方面,每届E3之前各种流言都会满天乱飞,大家不敢尽信,却也不敢不信,因此对于坊间流传的“索尼要搞个大新闻”,还是颇为好奇。

北京时间6月12日上午9点,2018 E3索尼展前发布会准时拉开帷幕。从发布会内容上看,“大新闻”算不上,“小惊喜”倒是不少。与微软发布会一口气排出52款游戏的大手笔有所不同,索尼走的是主次分明、有张有弛的路线,让玩家不光吃饱,还要吃好。

《最后生还者2》:顽皮狗天下第一

本次索尼发布会的会场布置显得低调了不少。玩家们的老朋友,索尼全球工作室主席、北美CEO Shawn Layden戏称今年的会场像是“一座教堂”,尖屋顶上挂着许多橘色的灯泡。舞台没有太多华丽的装饰,与观众的距离也拉近了许多。

▲发布会现场布置

随着Shawn Layden的介绍,知名音乐家Gustavo Santaolalla登场,班卓琴的悠扬声音响起,一段人们耳熟能详的主题音乐过后,出现在大屏幕上的是本次发布会的开场大作——《最后生还者2》(The Last of Us Part II)。

▲《最后生还者2》预告片片头画面

▲Gustavo Santaolalla用班卓琴演奏了游戏的主题音乐

视频切入的第一个场景竟然与发布会现场的布置无缝衔接:19岁的艾莉在一个看似酒吧的场所里与朋友Jasse和女友Dina亲密交流,她生活的环境似乎已经获得了和平,然而在艾莉的回忆中,她仍然需要作为一个战士去战斗。根据制作人的解说,艾莉会在她的生活“和平被威胁时”,踏上艰难的“报复之旅”,同时将自己“逼至极限”。

▲艾莉和女友Dina

预告中没有过多展示与剧情相关的细节,不过在实机演示中,我们可以看到顽皮狗在镜头运用和场景演出方面做出的突破。玩家操纵的艾莉虽然也是越肩视角,却根据不同场景和人物动作进行了微调(视频中可以明确看出与新《战神》的一镜到底有所差别),正面战斗和潜入时的演出大不相同,更富动态;近战场面更加流畅,攻击、闪避等动作都加快了节奏,令战斗更加扣人心弦,艾莉奔跑中抄起桌上的瓶子砸向敌人的动作更是一气呵成,极为爽快。

顽皮狗在《最后生还者》中已经体现出了极强的叙事能力,这一点相信也会延续至《最后生还者2》中。从艾莉与朋友Jesse的对话中,可以听到类似“你家老头子”的内容,这个“老头子”是否就是大家翘首以盼的乔尔,目前还不能确定,但我们至少可以有点希望——此前因为预告片中只出现艾莉而没有乔尔,玩家们猜测“乔尔是不是已经死了”,但说到底,乔尔是不是真的没死仍然是个未知数。

今年5月,索尼互动娱乐(SIE)社长小寺刚表示,PS4已经进入了它生命周期的最后阶段。这并不算是一个坏消息。正如日落时分的晚霞格外绚丽一样,每一款主机在它生命的尾声往往会出现一些能够全方位展示它的机能、令玩家的游戏体验更上一层楼的重磅游戏。从E3发布会上公开的视频和实机演示来看,《最后生还者2》即使不是这样的游戏,至少也会为PS4的华彩时代拉开序幕。它的画面、运镜、演出、配乐都堪称登峰造极,一向有保障的剧情和手感相信也不会让玩家失望。

《对马岛之鬼》:这次没有蒙古人露脸

《对马岛之鬼》起初公布时就引发了很大的轰动,特别是在中国。本身它的题材就很具有话题性——蒙古人入侵日本,在屠杀中幸存的日本武士反抗蒙古人,这个题材即使在热衷于将本国历史搬进游戏的日本,也是前所未见的。然而更让人大跌眼镜的是,游戏的制作方竟然不是任何一个日本团队,而是“声名狼藉”系列的Sucker Punch。

发布会现场与《最后生还者2》的画风截然不同,一位大叔的尺八表演将人们一下带到了13世纪的日本。这样的安排让人不禁调侃,索尼不愧是音乐界大佬,先头登场的两部大作都由独奏表演开场。

▲尺八表演,“索吹”新道具

与其他展会上放出的预告片相比,《对马岛之鬼》本次E3侧重于实机演示。视频开场就为观众们展示了一个名为“不归之森”的场景,主角开始与几名杂兵对战。解决杂兵之后遇到了一名女性弓箭手雅子(Masako),此时游戏转为主角+弓箭手辅助的操作,战斗模式也从正面对抗变为潜入。二人在寺庙场景救下一名僧人,此后弓箭手表示那名僧人“背叛了我的家族”,主角掩护僧人逃走,与雅子展开对决,并劝说雅子“你听到(蒙古人到来的)声音了吗?那才是我们的敌人”,最终二人同仇敌忾,共同抵抗来袭的蒙古军队。

游戏令人关注的一大特色是潜入。尽管可能不会像当年的《天诛》等名作那样,就潜入自由度而言给人以那么大的震撼,但仍然颇具特色。写实的画风(从视频中看来,这个游戏中恐怕很难找到传统意义上的那种“俊男美女”)、流畅的动作和紧张的氛围营造,足以令人期待它能否成功地以小见大,以主角的视角见证战争的真实与残酷。

▲潜入模式是一大看点

Sucker Punch在“声名狼藉”系列中展现的画面质量,尤其是光影的渲染,一直为玩家所津津乐道。《对马岛之鬼》也不例外,从令人惊艳的预告片到动作流畅的实机画面,都令人想到《天诛》等等自由度极高的名作。尽管今年的E3堪称“日式题材大撞车”,《只狼》有宫崎英高坐镇,《仁王2》凭借前作的人气高调登场,而《对马岛之鬼》能否杀出重围,还是个未知数。从近年来索尼第一方游戏的表现来看,希望这不是一个Flag……

▲对决场景气氛渲染得十分到位

《CONTROL》:看上去很像《量子破碎》

《CONTROL》的预告片同样细节不多,从色彩和操作上看都很像是《量子破碎》,而它的确也是Remedy的新作。

这部由Remedy与505 Games合作的作品夹在《对马岛之鬼》与《生化危机2》之间,显得不那么起眼。预告片中仅能看出“重力”是游戏中非常重要的元素,背景则结合了梦境与现实。

▲扭曲的空间在很多类似题材的作品中出现过,《CONTROL》能否做出新意?

▲《CONTROL》预告片画面,“重力”看似失控

▲场景张力十足,很容易令人联想起《量子破碎》

游戏预计于2019年发售,在本次E3预告片之后,我们还需要更多的信息来进一步了解它。

《生化危机2》:“真香”

从那只老鼠开始,我们还能说什么呢?只要张大嘴发出“哇哦——”的声音就可以了。

《生化危机2》的重制版将于2019年1月25日发售。不管这是不是索尼声称的“搞个大新闻”,但它确实是一个不小的惊喜。

尽管游戏预告片在很多地方引发了“今天的里昂和昨天的但丁哪个更丑”的讨论,然而我相信,到了游戏发售的时候,还是会有很多人一边吐槽一边买的。

▲不论重制版里的里昂是不是变丑了,这个分头出现的时候全场的欢呼声都是最高的

▲据说《生化危机2》重制版会使用《生化危机7》的引擎

毕竟对于Capcom的冷饭,大家一直以来的态度都是“真香”。

《王国之心3》:终于来了

由于SE的发布会在索尼之前,所以大家已经知道《王国之心3》登陆PS4的消息。可能是为了弥补玩家对《最终幻想7:Re》毫无消息的失落情绪,SE的《王国之心3》预告片倒是颇具诚意。

“加勒比海盗”专题重点展示了海战的细节,杰克船长更是由德普亲自担任配音。海格力斯、艾莎、长发公主等知名角色的登场更是迪士尼经典的“秀IP”环节。而《王国之心》前两代的重制版也会一同登陆PS4。此外,《王国之心3》限量版PS4 Pro也随着预告片一起登场。

▲杰克船长由强尼·德普亲自配音,主角一行人与之搭配的服装也十分精致

▲近来只要有迪士尼的授权作品,《冰雪奇缘》里的人物都是少不了的

▲前作中玩家熟悉的角色也会登场

《王国之心3》将于2019年1月29日发售。

▲“王国之心”全家桶要来了

《死亡搁浅》:且看“岛学家”如何发挥

画饼达人小岛秀夫又带来了《死亡搁浅》的新预告片。不过,和之前单纯的画饼相比,这回的饼好歹是带了点馅儿,让大家看到了更多细节。当然,留下的悬念也越来越多,在一通令人摸不着头脑的高大上名词对白之后,富有冲击性的画面接踵而来,Léa Seydoux小姐姐生吃活虫,“嘎嘣脆鸡肉味”的场景更是令人毛骨悚然。

新预告片前半段展示了弩哥跋山涉水的场景,看上去非常像是实机画面,然而还是没有演示出游戏的具体操作。整体预告则围绕着几个核心概念展开——“Give me your hand in life”“Give me your hand in death”“Give me your hand in flesh”“Give me your hand in spirit”——片中并没有解释“生”“死”“肉体”“精神”分别预示着游戏的哪些方面,仅从弩哥在通讯中的对话猜测,故事可能与时间相关。而弩哥与婴儿的联系,配合前几个预告片中“陀螺”保护的婴儿、“麦叔”与手下队员的联系来看,也足以成为剧情的核心。

▲弩哥一向是《死亡搁浅》的看点

▲这伞看上去真酷炫

此外,此前多次出现的神秘“手印”仍然没有现出本体,上一个预告片中弩哥从水底看到的巨大生物则不见踪影。类似的细节在预告片中不胜枚举,普通玩家很难从中获得真正有帮助的信息,在这个时候,恐怕只有指望各路“岛学家”来仔细研究了。

▲弩哥与婴儿相连后,能够看到天空中出现了疑似以脐带连接的黑影,又是新的谜团

当然,小岛本人对于各种“岛学”解释都没有作出过任何评价,玩家们对于他画饼的行为也逐渐养成了习惯,预告片片头的“A Hideo Game”毫无疑问仍然是块金字招牌,只是片尾的“for PS4”看上去岌岌可危,可能一不注意,就会变成“for PS5”了。

▲看到游戏Logo,我就开始期待“岛学家”们的新一波解读

《仁王2》:能否在一众“和风”游戏中脱颖而出?

今年E3给人的一大印象就是“和风”游戏扎堆,但仔细想来,作为一个十分重要的游戏题材,“和风”本来就很常见,更何况“忍者”“武士”和“跑去平行位面的日本大杀四方的英国人”压根不是一回事。然而,由于各具亮点,《只狼》《对马岛之鬼》和《仁王2》还是不免被拿来比较。

这次的《仁王2》仅仅是一个很短的预告片,并无实机演示,对于各大厂商知根知底的玩家大概会意识到“这个饼应该还在和面”。预告片也只是展示了角色变成“鬼”的过程,伴随着熟悉的“一剪梅”旋律,一个目前姑且还看不出所以然的场景定格了数秒钟的时间,或许是在鼓励玩家从中找出一些细节。

▲预告片画面展示的细节不多

尽管有“教你做仁”和“重新定义Only on PlayStation”等等知名梗,然而《仁王》从游戏性而论仍有不少过人之处,耐玩程度也很高。以前作的水准而言,《仁王2》应该也不会差。

▲《仁王2》新Logo,增加了角的元素

本次E3上并没有公布《仁王2》的发售日期,但根据预测,很可能也要等到2019年。这样一来,它和已经确定在2019年初发售的《只狼》、同样极有可能在2019年面世的《对马岛之鬼》或许真的会“撞档”。

《蜘蛛侠》:动作华丽的IP大作

广受期待的《蜘蛛侠》同样安排了一段全方位的实机演示,对主角蜘蛛侠的各种动作、可操作程度、画面、演出、反派都进行了十分详细的介绍,可以说与未来我们能够玩到的版本已经相差无几。

《蜘蛛侠》这种“超级英雄+热门IP”的作品,其动作场面往往是玩家关注的焦点。在演示画面中,这一点做得相当不错,无论是前进、转向、跑酷还是战斗,蜘蛛侠的动作都非常丰富,较少重复镜头,可以说是很好地还原了原作中蜘蛛侠快节奏而又不失轻松搞笑的风格。战斗时的镜头华而不乱,节奏感相当不错。

▲蜘蛛侠和玛丽·简都是可操作角色

视频中与剧情相关的内容不算多,主要反派可以确定为蝎子(Scorpion)、犀牛人(Rhino)、底片先生(Mr. Negative)、秃鹫(Vulture)与电光人(Electro),其中秃鹫和电光人都属于“邪恶六人组”,或许组内其他成员也有出场的可能性。在反派们围殴蜘蛛侠时,还有疑似“钢铁爱国者”出现的镜头,或许未来这个游戏会与漫威有更多合作。

▲电光人是预告片中戏份最多的反派角色

▲蝎子、犀牛人、底片先生、秃鹫、电光人与蜘蛛侠的对决场景

《蜘蛛侠》将于2018年9月7日发售,它也是E3索尼发布会中最快与玩家见面的游戏之一。

《Déraciné》:宫崎英高要转型?

相比《只狼》的刀光剑影,《Déraciné》预告片开头的那句“Are you excited?”更有“魂”系列一直以来“Yes,indeed.”的风范。

《Déraciné》的背景看上去仍然像是维多利亚时代或与之近似的年代,但在色调上偏向暖色。除此之外,预告片中并未公开详细内容和发售时间。根据报道,本作将是宫崎英高的转型之作,内容会从玩家熟悉的“魂”系列转向一个更温情的故事(并不是“宫崎英高的怜悯”那种温情……)。

▲《Déraciné》的画面有浓厚的怀旧风格

考虑到《只狼》浓厚的“魂”系列色彩,宫崎英高会倾向于转型也不难理解,而《Déraciné》会是他第一部登陆PSVR平台的作品。以宫崎英高的个性而言,新作中的“温情”会是什么概念,还令很多玩家惴惴不安。但他作品中体现的浓厚个性风格则毋庸置疑,不论《Déraciné》最终成品是什么样,毫无疑问它都是宫崎英高“真正想做的游戏”。从另一个角度说,或许宫崎英高原本就是只做自己喜欢的游戏,只是玩家恰好都很喜欢……

▲并未露脸的小女孩,在VR版本中要如何与角色互动也还不清楚

▲预告片片尾出现的百合花,会是宫崎英高“温情”元素的体现吗?

标题中的“Déraciné”在法语中是“背井离乡之人”的意思,也难怪很多玩家直接联想到了《血源诅咒》中的“外乡人”——可惜这只是一个美好的梦想,除非宫崎英高和FromSoftware自己打脸,否则《血源诅咒2》是不会有了,起码近期之内不会。

结语

虽然没有“搞个大新闻”,但索尼本次的E3发布会还是分量十足。

除了作为“支柱游戏”的几款大作之外,此前口碑雪崩式下滑的《命运2》也公布了新的DLC(不知是否能够触底反弹一波),还有诸如《俄罗斯方块效应》《Days Gone》《Twin Mirror》《Gosht Giant》《Beat Saber》《Trover saves the Universe》等作品的视频与玩家见面。

▲《命运2》能否靠新DLC提升口碑呢?

此外,VR游戏也作为一个固定板块加以介绍。根据今年3月的统计,全球VR游戏市场的增长低于预期,身为VR游戏的有力推动者,索尼未来在VR领域或许会投入更多。