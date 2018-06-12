我们提前试玩了《全境封锁2》，并和制作人聊了聊

受育碧邀请，我们在E3期间拜访了育碧在洛杉矶的“神秘据点”，参加了针对部分媒体的《全境封锁2》讲解大会，提前试玩了游戏的部分内容，并对制作人进行了采访。

根据育碧的描述，《全境封锁2》的地图尺寸将比前作大20%，背景舞台则设定在了华盛顿。之所以选择华盛顿，主要是基于以下几点考量：第一，开发者不希望《全境封锁2》在故事背景上和前作彻底割裂开，因此最好选择和纽约差异不大的美国城市；第二，华盛顿是美国的政治中心，也是整个国家（理论上）最安全的地方。因此如果这里的秩序也轰然倒塌，那么整个故事的戏剧性冲突也将展现得更加明显。

和前作的纽约一直处于严冬的状况不同，华盛顿的地理环境就显得更加多样化。根据制作人的描述，在《全境封锁2》中，你能够看到井井有条的行政区域、琳琅满目的商业街区、破败落寞的居民大楼、郁郁葱葱的丛林、死气沉沉的荒地。而本次试玩的区域，正是之前育碧展示的“空军一号”实机演示的那个场景——在色调上比初代场景更加活泼，在不同风格场景之间穿梭的过程，也变得更加有趣。

本次试玩过程中展现出的最大改进在于设计了三种“标志性武器”：反器材狙击枪、榴弹发射器和十字弓，每位特工有且只能选择其中一种。根据制作人的解释，在这部作品中特意突出这几种武器，主要是为了强化玩家的差异化体验，并从机制上鼓励玩家之间主动进行分工合作。从实际效果来看，十字弩能装备各种属性机关，擅长用来设置陷阱；反器材狙击枪威力惊人，适合超远距离支援；榴弹发射器火力强大，适合正面强行开路。值得注意的是，这几种特殊武器的弹药都属于比较稀有的特殊资源，本次试玩中特殊武器资源其实一直处于稀缺状态，由此或许可以推断正式游戏中标志性武器的资源管理会成为重要的一环。

《全境封锁2》的另一大重大改变则在于开发团队正式确定了将终局体验放到首要位置的开发方针。根据玩家和社区的反馈，初代《全境封锁》最大的问题在于游戏通关后缺乏足够丰富的内容让人持续玩下去。而这一次，育碧在《全境封锁2》立项之初就决定让所有设计都必须围绕着优化终局体验进行设计。虽然具体的细节育碧目前还不方便透露，但是他们目前已经制定好了游戏发售后第一年内详细的DLC开发和发布计划——而且目前策划的这些额外内容都会是免费提供的。

根据制作人的描述，《全境封锁》标志性的PVP玩法“暗区”将会得到保留。当然，育碧清楚地知道初代《全境封锁》的PVP其实存在着非常严重的问题，因此针对这部新作的暗区，他们会针对性地进行一些机制优化。虽然制作人在采访过程中有意回避了关于新暗区具体细节的相关问题，但是从他说话的口吻来看——育碧似乎对自己的改动非常有自信。

当然，Bug依然是育碧的传统特色。在本次大约20分钟的试玩中，我一共碰到了两次比较明显的Bug：第一次是被我打死的几个敌人莫名其妙地漂浮到了空中；第二次则是直接报错弹出，然后导致电脑死机。不过话又说回来，正是因为碰到了让电脑直接崩溃的Bug，我才获得了一次额外重新试玩的机会。对此，我不但倍感亲切，而且心存感激。