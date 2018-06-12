E3 2018：《死亡搁浅》制作历程，还有女演员尚未公布

小岛秀夫领军研发的PS4新作《死亡搁浅（Death Stranding）》今日在索尼E3展前发表会中曝光第四支宣传影片，Play Station官方网站中也特别释出了制作人小岛秀夫回顾该作品从2016年到今日所公开的各种内容与心情。

（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

《死亡搁浅》最早预告片于E3 2016首度公开，接着在2016年、2017年的“游戏大奖（TheGameAwards，TGA）”公开了第二支及第三支的影片。今日的E3期间则释出第四支预告影片，从影片中可以看到原本出现的“婴儿”再度出现，而更多角色也纷纷现身，Sam开始踏上重组破碎世界的旅程，到底死亡搁浅的秘密为何?

小岛秀夫提到，最早公开的预告片是KojimaProductions成立之后立即展开的内容，当时还是在临时的办公室，还在进行人员招募、还没有充足设备、还没决定游戏引擎，在什么都还没确定的状况下，唯一确定的是《行尸走肉》演员弩哥答应担任主角演出，以及我脑中的游戏构思而已。“仅靠着这些就在两个半月之内制作出预告片，尽管历经两年空白期，在E3公开时大家还是很温暖的接纳并给予掌声，这份喜悦我会谨记在心。”小岛秀夫表示。

而在TGA 2016发表了《环太平洋》导演吉尔莫托罗与《汉尼拔》主角汉尼拔演员麦斯‧米克森参与游戏演出的消息，同时也确定游戏採用与Guerrila Games共同开发的DECIMA引擎。接着在TGA 2017公开游戏开头的游戏画面，当时的游戏画面已经全部是游戏中实际的画面，这也包含了主角Sam（诺曼饰演）被浪打上岸边鲸鱼与螃蟹包围，一丝不挂地在海边醒来的场面。

小岛秀夫强调：“我们公开最早的预告片时说过【游戏已经开始《死亡搁浅》究竟是一款甚么样的游戏的解谜游戏已经开始】。2年的时间过去，那个答案被隐藏在影片之中。粉丝们可以发挥最大的想像力，去解开这个谜题。不过这裡有的答案仅是谜题中的一小部份而已。我们的游戏才开刚始。”

他接着提到，这个影片包含许多了动画（摄影机角度等则含暂定的内容）前半及后半则是最具象征性场景的实机游玩画面;在那之中有解答、也会有遇见新谜题的机会。或许大家已经有感受到了，Sam与其他的游戏主角不一样，典型的主角通常是优越的精英、也有军队出身的背景，但Sam并非如此，他不特别、他只是一个普通人，是一个体力劳动者、就像一个职人一般。这会随着游戏以Sam的视点推进的过程中被解开。对此，小岛指出：“这对我们来说也是一个挑战。新型态的GamePlay的同时创造新的主角并不容易。”

这次，随着第四部影片曝光终于揭晓女主角林赛·华格纳（Lindsay Wagner）与蕾雅·瑟杜（LéaSey doux）。小岛在文中表示：“蕾雅是法国出身的世界级女演员，我个人也看过许多她演出的电影，其中最吸引我的就是《碟中谍：魅影行动》，被她以女刺客的光环打动。然后透过合作更被她的魅力吸引。她的知性和知识、性格以及美丽绝对可以说是法国的宝物。而林赛在《The Six Million Dollar Man》和《The Bionic Woman》中饰演JaimeSommers的角色掳获了全世界的心。对我而言她一直都是女神。”

小岛透露：“因为需求我们最近也从她的3D扫描档案中制作出她年轻时的样貌。当然团队成员中也有些年轻成员不知道她在电影中的样貌。所以我让他们看了《Two People》、《寒窗恋The Paper Chase》、《The Six Million Dollar Man》和《The Bionic Woman》等电影，全部的人都爱上她了。她的魅力跨越了时空和世代。”

此外，其他也还有未公开的演员阵容。“目前发表的演员都是我敬爱的人们，是我很强烈想与他们合作的人们。因为有这样的想法，才向他们发出演出的邀请。并非由行销以及经营的面向的启发，纯粹是我的灵感使然。而他们也跟我有同样的感受才促成了这次特别的联系，并非特意安排，但现在有跨越世代、国境的演员。Mads是丹麦出身的北欧宝物、Norman是现在美国最着名的演员、Lea是法国顶尖的演员、Lindsay是20世纪黄金世代的女神。横跨国境、时空、世代实现了我们的愿景。这个主题也跟游戏有很深的关係，也是我身为创作者的主题。”小岛特别说明。

他接着补充：“我想为世界各地超越世代的人们提供一些东西。我希望所有人都能体验游戏这个娱乐媒体，不仅是游戏玩家，还有电影、小说、漫画、音乐和艺术的粉丝。在这四位演员（以及我们尚未透露的演员）的帮助下，我们相信我们将使这一点成为现实。”

音乐方面，小岛透露他和SilentPoets是偶然之下有了联系，再将他的歌曲在预告片中呈现。文章中表示：“我们在日本进行了一系列的表演活动，并且遇到了一些非常棒的餐饮人员。不仅食物特殊，他们的热情好客。我们当然也多次请求他的服务。有一天，我们发现他们的一个成员是一位资深音乐家。当我们交谈时，发现他们即将睽违12年发行新专辑。当我聆听他们给我的音乐样品时，Sam在荒野中行走的画面自然而然地涌入我的脑海。这首歌就是《Dawn》专辑中《Asylums for the Feeling》。回想了一下在我们的第一个预告片中出现过歌曲《Low Roar》，也是我在冰岛一家CD店偶然发现后，立即爱上了他们的声音。”

最后小岛秀夫强调：“这个游戏是透过各位粉丝与无数的羁绊和与众人联系编织在一起，我的脑海中以描绘出一幅美丽的图画，现在正在以极其谨慎的方式来实践，我确信它将会成为一幅过去从未看过的图画。我希望它对你而言会是特别的。”

PS4新作《死亡搁浅》尚未公布上市时间。