《赛博朋克2077》闭门演示细节：第一人称RPG，开放世界很精细

感谢CDPR的邀请，我们前方小分队两名成员北方凛和不倒翁蜀黍参加并观看了《赛博朋克2077》将近1小时的闭门演示。我也在第一时间为大家整理出来游戏当中的一些细节和要点。稍后我们还将对开发团队进行专访，敬请关注。

游戏为第一人称视角RPG，但是在开车的时候可以第一/第三人称切换。

主角可选男女，名字叫V，是个雇佣兵/赏金猎人式的角色。

游戏演示的主角是个妹子，从捏脸，到从外形到具体的如何选择能力加点，都由你来决定。例如游戏包含一种骇入的能力，玩家击杀敌人小队的一人后，可对他骇入，便可影响整个小队，游戏演示中一名敌人被骇入后，其他敌人都无法开枪了。

武器种类很多，各有不同的射击手感和能力，例如有可以追踪敌人的武器，这把武器没有准星，只有一个非常大的长方形方框，在方框内的敌人都会被子弹自动追踪到。

攻击敌人时也会蹦数值。

主角是生化人，可以找医生改造自己的身体增加很多功能，比如放大缩小视野，扫描场景等等，演示中医生对主角的手进行了升级，便可提升使用武器时的开枪速度。

演示中出现了三种喷雾，喷到嘴里有不同的效果，一种可以加buff，一种可以回血，一种可以进入子弹时间。

在演示中每个人的脑后似乎都有接口，可以接入各种设备。

游戏里演示的大型城市名为night city，是个不夜城，看起来是个规模非常大的城市。

游戏是个开放世界，并且精细度非常高，其中的路人过马路也都会等红灯，开车散步都像真实世界一样，你也可以和很多物品互动，比如报箱，比如在自动售货机买东西。

游戏里的对话选择会影响剧情发展，你可以选出完全不同的剧情和路线，你的人物也会有所不同。不同的对话选项甚至可以让你规避一些战斗。

游戏画面并没有想象中的惊艳，是本世代主机的水准。

游戏尺度仍然不小，演示开头一个任务救一个妹子就是全裸的。

另外IGN也提到了一些其他细节：

游戏中你可以通过提升街头信誉前往更多区域，比如穿上特别夹克能提升5%的信誉。

演示中UI十分精简，只有导航和任务点。

玩家可以用不同技能解决问题，比如遇到一扇门，由于骇入技能不够无法打开，但如果工程师技能够高，玩家可以开启旁边的通道，绕过这扇门。

游戏中有调查系统，玩家可以借此更细致的查看物品。