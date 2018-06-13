微软E3展前发布会：除了热门大作，这些独立游戏也值得关注

在去年的E3展前发布会上，微软公开了号称“本世代性能最强”的主机Xbox One X。然而过去一年，或许是缺乏强有力的独占游戏和第一方大作，这一波“迭代”似乎并未给Xbox主机的装机量带来多少助力——虽然从2015年年底开始，微软就只谈活跃用户数，不再公开主机的销量数据，但无论是EA首席财务官泄露的数据，还是外媒做的销量统计，Xbox主机和PS4主机之间的销量差距一直在拉大。

▲不谈任天堂Switch这台异质主机，索尼和微软在本世代的竞争似乎胜负已分——微软已宣布新一代的Xbox主机在设计当中

当然，今年微软在E3展前发布会上可算给了粉丝们一剂强心剂：微软一口气公开了52款游戏，包括18款独占游戏和15款“全球首发”，还通过组建或收购的方式，将微软的第一方工作室扩充至11个，试图壮大微软平台的原创游戏阵容。加上微软自2013年开始推进的ID@Xbox独立游戏帮扶计划，最终让这1小时38分钟的发布会内容充实异常。

较受关注的大作

由于发布会上的大作部分，媒体上已经有足够多的情报和曝光，这里我仅总结游戏的独占情况和发售时间。

目前已经确认Xbox One版本发售日期的跨平台游戏包括：《尼尔：自动人形》（6月26日）、《少数幸运儿》（8月10日）、《古墓丽影：暗影》（9月14日）、《战地V》（10月19日）、《辐射76》（11月14日），以及2019年才上市的《王国之心3》（1月29日）和《地铁：离去》（2月22日）。

确认由微软平台独占的游戏，今年会发售的是《极限竞速：地平线4》（10月2日）以及《盗贼之海》的两部资料片，预计明年发售的有《除暴战警3》《精灵与萤火意志》《光环：无限》《战争机器5》和《忍者蛙》。

▲今年就能玩到的Xbox One独占游戏只有《极限竞速：地平线4》

由Xbox One主机限时独占的游戏包括已经上架的《绝地求生》、预计2018年秋季上架的MMORPG《黑色沙漠》，2019年备受好评的独立游戏《茶杯头》也将推出DLC“最后一道佳肴”。另有两款新IP游戏《Session》和《Tunic》暂未确认发售时间。

在这场发布会上，也有大量的新游戏进行了预告影像的“全球首发”，今年会发售的有《奇异人生》的衍生游戏《Captain Spirit》（6月26日）、《正当防卫4》（11月4日）以及高清复刻的日系RPG《薄暮传说：决定版》（今年冬季）。明年除了有预定于3月15日发售的《全境封锁2》、春季发售的《鬼泣5》，“魂”系列开发商FromSofeware的新作《只狼》也首次公开完整预告片，《Jump大乱斗》《消逝的光芒2》《战争机器5》等大作也纷纷预定了2019年的档期。

▲宫崎英高主导的新作《只狼》——因为和《仁王2》《对马岛之鬼》题材撞车，又可能都在2019年发售，身边已经听到了“《仁王2》三部曲”这种戏称

而最令人感到惊喜的，自然是“巫师”系列开发商CD Projekt RED带来的《赛博朋克2077》新预告。不过这个发售日期待定的游戏，和《死亡搁浅》《上古卷轴6》《最终幻想7重制版》等“大饼”，究竟哪个能先吃上还犹未可知。

值得关注的ID@Xbox游戏

相比这些已经被各家媒体广泛报道过的热门游戏，我个人更关注这次发布会上公开的那些独立游戏。和往年一样，微软用一段快剪的播片对22款ID@Xbox游戏进行了集中展示，除了《永远的超级食肉男孩》《死亡细胞》这样较为人所知的作品，还有几款游戏或许值得单独说上一说。

播片中第一个出现的《星际拓荒》（Outer Wilds）是一款开放世界的太空冒险游戏，2015年曾获得IGF独立游戏节的“最佳独立游戏”和“最佳游戏设计”两项大奖，而它最初只是一个大学生的毕业设计。玩家扮演的宇航员将置身于一个被困在无尽时间循环中的太阳系，并可驾驶载具前往各个行星探索，使用设备探查环境、追踪信号，发掘文明遗迹、破译外星文字，与外星文明交流，每个行星都有秘密等待你挖掘。

▲“你的时间非常值钱”

尽管乍听之下很像《无人深空》，但《星际拓荒》的可探索区域并非一个无穷无尽的宇宙，而玩家也没有那么多时间可以孤独求索——每隔20分钟，太阳就会走向生命周期的末尾，因超新星爆炸而毁灭，而“时间循环”会让一切回到原点。玩家将在一次又一次的循环中探寻背后的真相，而整个世界也会随时间的流逝、因玩家的行动而发生动态变化——这款游戏的灵感来自于电影《2001太空漫游》和游戏《塞尔达传说：姆吉拉的假面》。《星际拓荒》将在Xbox平台限时独占。

▲篝火旁弹奏乐器的铁皮人

播片中出现的第二款游戏《派对之后》（Afterparty）也同样值得关注——游戏的开发商Night School Studio之前曾推出过冒险游戏《Oxenfree》。与“看完对话才能选分支”的传统AVG不同，《Oxenfree》中玩家可以随时在NPC的对话过程中“插话”，不仅对话内容，不同的插话时机也会影响剧情走向和人物关系。

《派对之后》同样是款叙事驱动的冒险游戏，游戏中玩家扮演一对大学知交Milo和Lola，死后被审判堕入地狱永不超生，只有在斗酒比赛中喝赢地狱之王撒旦，才有回到人间的可能。在原有的对话系统之上，游戏引入了独特的“喝酒”机制，不同酒吧的不同酒类会赋予玩家各种能力。

▲这个地狱的冥河边开满酒吧——我倒觉得更像北京的什刹海

玩家需要通过嘴炮、酒量及参与各种酒吧娱乐来打入恶魔的交际圈，最终进入撒旦的“Afterparty”，而期间的这一切交互不仅会改变角色间的关系，甚至周边环境也会因此或荣或衰，带来对玩家而言独一无二的冒险旅程——基本可以预见，这又是一款可以游玩多周目的游戏。微软已宣布《派对之后》将加入Xbox Game Pass的游戏阵容，只要是订阅用户就可免费游玩。

▲酒后娱乐项目

被播片放在最后的《灰烬》（Ashen），同样是微软的平台限时独占游戏。《灰烬》在设定上参考了科马克·麦卡锡的小说《路》，玩家所扮演的流浪者必须设法在一个蒙尘无光的末日世界存活下去。这款游戏吸取了多款游戏的元素，除了糅合《超级兄弟：剑与巫术》《汪达与巨像》以及“塞尔达传说”系列的艺术风格，采用了类似“魂”系列的战斗，游戏还和《风之旅人》一样会随机为你在游戏中匹配一位在线玩家，你可以选择无视，也可以一起协作进行解谜和战斗。而游戏中也能看到和《汪达与巨像》中的Boss一样体型惊人的巨兽。这款游戏未来也将加入Xbox Game Pass的游戏阵容。

▲这不是《汪达与巨像》——当然，更不可能是《大鱼海棠》

其他一些混剪中出现的游戏，有的已经在Steam上发售过了，这里也就不再赘述。另外，在发布会上有单独播片的限时独占游戏《突尼克》（Tunic）也可以关注下，清新可爱的画面下有一股浓浓的“塞尔达”味，相信不少玩家会喜欢。

国产游戏与其它

在ID@Xbox的混剪视频中，出现了3款来自中国的游戏，分别是以英文标题出现的《星海纷争》（Fringe Wars）、《战意》（Conqueror's Blade），以及直接以中文名称出现的《紫塞秋风》。

《星海纷争》是一款以太空为背景的MOBA游戏，除了将战斗舞台搬到了荒凉的行星表层或富集能量的小行星带，游戏中玩家还可以通过自定义系统DIY独属于自己的太空战舰，游戏也将提供多种战斗模式。如果不是这次发布会，我可能都不知道有这么一款游戏。《战意》被开发团队定义为“冷兵器战略骑战网游”，国内由网易代理，也是入选索尼“中国之星计划”的第一批游戏之一。至于《紫塞秋风》，作为国内少见的武侠动作游戏，我们之前曾对开发团队做过专访。尽管只是在混剪中一闪而过，但能看到国产游戏登上面向国际的舞台，终究是令人兴奋的事情。

▲《紫塞秋风》早期开发截图，更新的高清图似乎也找不到——开发团队挺低调的

到本文截稿时，微软、索尼、任天堂的E3展前发布会已全部结束，微软的这场发布会出乎意料地收获了最多的好评。虽然不少“全球首发”其实都是跨平台游戏，大部分的播片都是2019年以后的饼，但至少我们看到Xbox平台比往年坚强不少的游戏阵容。

除此之外，微软也宣布，未来微软的第一方大作和第三方的优质游戏，都有机会在上市同期加入Xbox Game Pass，让订阅用户可以无限畅玩。发布会结束后，《辐射4》《上古卷轴Online》和《全境封锁》等游戏便已登陆Xbox Game Pass，今年晚些时候《光环：士官长合集》也将加入——这意味着，Xbox玩家只需要订阅这个服务，就能玩到“光环”全系列的完整版游戏。

▲刚发售的新作都可能加入Xbox Game Pass的游戏阵容

看完发布会，在感慨微软真的“有钱任性”之余，心里倒真的隐隐期待Xbox的未来——不管怎样，有良性的行业竞争，最终获益的会是我们这些玩家。