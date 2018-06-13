2018下半年能玩到的E3大作有哪些？

天气渐热，暑假就快到来，这时在美国上演的E3大戏也渐入佳境，各大游戏厂商集体发力让我们目不暇接。去掉画饼内容，2019也太遥远，有哪些大作是在今年下半年就能玩到的呢？

《战地5》：回归二战时代

回到二战时代的《战地5》一发布就引起了玩家间的分歧，很多人似乎都接受不了二战中出现战斗女性的角色，不过EA的创意总监给的回答也是直截了当：闭嘴或者别买。除去这点争议，《战地5》在玩法上还是有不少值得期待之处。吃鸡游戏的生存模式大行其道，《战地5》也不能免俗；而移动载具、构筑工事，让我们看到了《堡垒之夜》的影子；还有兄弟连系统四种职业可选的多人模式。

《战地5》游戏会登陆PC、Xbox One、和PS4三大平台，10月19发售。

《FIFA19》：延续世界杯热度

世界杯带来的足球热可不会只火1个月，EA的年货游戏《FIFA19》除了继续俄罗斯世界杯赛事主题外，时隔十年终于获得了欧冠联赛让FIFA党终于可以扬眉吐气了。C罗仍是主角，内少的加入还能再圈一波粉。

《FIFA19》将登陆PC、PS4、XBOX ONE、Switch，9月28日发售。

《极限竞速：地平线4》：来英国飙车吧

共享开放世界、同步的时间、季节以及天气，还有450辆真实汽车，《极限竞速：地平线4》召唤你去英国飙车。微软这款竞速大作已经把画质升级到了4K，四季变换不同的风景，水塘、泥地、山路的特效，以及逼真的汽车光影效果。虽然是模拟真实的最好视角时车内，但忍不住想要切换到车身视角领略这一路飙车的好风光。

《极限竞速：地平线4》将登陆XBOX ONE和PC平台，10月2日发售。

《辐射76》：核按钮交给玩家？

故事发生在2102年，76号避难所终于开关。《辐射76》是一款纯网游，所以每个走出避难所的都是真玩家。生存模式，建造避难所，看来吃鸡和《堡垒之夜》的模式已经深入人心。当然，除了玩家间的对抗，辐射下的变异的新怪物数量已经超过了《辐射4》中的所有，杀完还能合影也是怪怪的。当然，最“辐射”的新特性是游戏里玩家能发射核弹了！只要搜集齐核弹发射密码就行，即使在游戏里，手握核按钮的玩家会不会有一丝犹豫呢？

《辐射76》将登陆PC、Xbox One、和PS4，11月14日正式发售。

《刺客信条：奥德赛》：和苏格拉底聊哲学的斯巴达战士

离开古埃及，育碧又把刺客和圣殿骑士间的战争搬到了古希腊。奥德赛+古希腊，海战当让是不可避免的，玩法上可能和大航海时代的《刺客信条4：黑旗》相似，主角也不再是单纯的刺客，还能成为斯巴达战士。而在西方文明的源头，古希腊世界中，玩家真的会只专注杀戮，就不想和苏格拉底聊聊哲学吗？

《刺客信条：奥德赛》同样会登陆PC、Xbox One、和PS4三大平台，10月5日发售。

《蜘蛛侠》：遨游在曼哈顿天际线

索尼在E3 2018上放出了一大波重磅游戏，《蜘蛛侠》是其中一款会在今年上市的大作。看预告片的格斗场面你可能会误会这是蝙蝠侠蜘蛛版，这款游戏以开放世界的曼哈顿为背景，高楼大厦中，与犯罪分子搏斗得用上特技、combo技还有各式各样的小工具，当然招牌的蛛网发射器一定会有。

《蜘蛛侠》只有PS4平台能玩，发售日期9月7日。

任天堂：乱斗、派对，一起来嗨

画面精致的大作放一边，最后来点轻松愉快的。集齐历代大乱斗角色，参战人数达到65人的《任天堂明星大乱斗特别版》会在12月7日登陆Switch，它最多能够支持8名玩家对战。另外，《超级玛丽奥派对》听名字就知道适合朋友间聚会一起玩，炒菜、三轮赛车、运动会，玩法大家应该都很熟悉了。《超级马里奥派对》将在10月5日发布，当然也是Switch版的。

不知道大家有没有发现，E3上展示的游戏大作，没有能在暑假期间上市的，所以学生党们还是乖乖的做暑假作业吧。