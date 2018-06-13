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Steam中国上线后仍可访问原Steam，库内游戏仍可玩

2018-6-13 17:16:55来源：游民星空作者：短笛酱责编：阿迷/实习评论：

最近两天，对于喜欢单机游戏的玩家，以及诸多游戏开发从业者来说，最关心的话题，莫过于STEAM和完美合作的事件了。有很多衍生问题出来，比如大家会担心是否今后在国内就只能访问STEAM中国，而没法访问STEAM全球版了；以及国外的诸多大作，以后是否就再也没法玩到了。

为此，国内游戏开发商帕斯亚科技（Pathea Games）给Valve方面的相关工作人员写了一封邮件，并很快得到了他们的回复（由于涉及到隐私，在此不方便将邮件原文公布出来）。

Valve的工作人员首先给打消了一个疑虑，他们表示中国的用户依然可以在以后访问STEAM，而如果玩家的游戏库里的游戏本身没有什么变动（if games will remain unchanged），玩家也依然可以在库里玩到。只是市场上会多一个STEAM商店，而里边的游戏都是通过了中国政府官方审查流程的游戏。并且，在国内的玩家，不用重新注册新的账号。

另外，在STEAM中国这个STEAM第二商店里，所有游戏所产生的销售数字，依然会统计进入STEAM的全球销售总榜中。所以，国内玩家的力量仍然是强大的！

但是，这个Valve的工作人员也在担心，如果一个在全球非常畅销的游戏，在国内没有通过审查流程，那么这个游戏也就没法出现在STEAM中国商店里。这会让因为STEAM中国商店所接触到STEAM的玩家没法玩到这些作品。

帕斯亚科技表示，以游戏开发者的角度来看，一切其实都还充满了未知数。Valve的工作人员的回复只是代表了STEAM方面的一些态度或者说愿望，以及可能会出现在他们和完美合作的相关条款中的约定。但最终如何，还是要等到STEAM中国商店上线之后才能有结果。

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关键词：SteamV社Valve

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