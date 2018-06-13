B社E3展前发布会：通过分析地貌推算《上古卷轴6》的故事发生地

6月12日，游戏厂商Bethesda召开了E3展前发布会。在发布会开始之前，或者说直到结束前，几乎所有人都认为这次B社主力产品将会是之前公布的《辐射76》，毕竟E3展会大楼上画着的就是巨大的哔哔小子。

但现在我们都知道了，B社在这次E3上真正的压轴大饼是玩家们苦苦等待了数年之久的《上古卷轴6》。虽然透露出的信息大致只有“我们还没放弃这个游戏系列呢！”这么多，但已经足以让包括我在内的许多玩家感动。当然，最好的肯定要留到最后，除了《上古卷轴6》之外，这次展会B社还是公布了其他不少好东西的。

手游与网游

虽然B社在某种意义上来说可以算是传统单机游戏的守护者，但他们也不抗拒网游与手游的大潮。在网游方面，首先是两部“上古卷轴”系列的旧作有了新消息，其一是卡牌游戏《上古卷轴：传奇》。

▲《上古卷轴：传奇》是个卡牌游戏

作为一款两年前就在PC上进行测试的卡牌游戏，《上古卷轴：传奇》可谓命运多舛。在《炉石传说》与《昆特牌》的夹击下，拥有“上古卷轴”系列加成的《上古卷轴：传奇》在国内外一直都是不温不火。在本届E3上，该作将会重新打包，以一个不同的面貌和玩家见面，将会登陆NS、PC、Xbox、平板以及手机平台。

除《上古卷轴：传奇》之外，B社手上另一个使用此IP的网游《上古卷轴Online》也在本届E3上公布了新DLC《夏暮》（Summerset），DLC的主要内容将是高精灵的故乡夏暮岛。

其实本次E3不是这个DLC的第一次亮相，上个月末《上古卷轴Online》的官网就公开了相关信息，不过由于这款网游在国内并没有代理，因此热度不是很高，在上月公布夏暮岛DLC时也没引起太大波澜。

▲5月份大家就知道了

当然，本次E3“杯赛”最吸引人眼球的游戏，除了预想中作弊级别的《上古卷轴6》，应当就属之前公布的多人在线游戏《辐射76》了。伴随着不同于之前几部作品风格的乡村乐，我们被带往了核战结束25年后的废土。

从预告片中可知，本作无论是引擎还是游戏素材，大部分都沿用了《辐射4》，甚至一些角色的装备和服饰都和《辐射4》高度类似。好在新作的敌人种类似乎丰富了许多，考虑到本作被定位成多人在线游戏，再加之播片中出现了4人小队，很可能大部分大型怪物都是不组队难以解决的。

至于PvP内容，很可能就是靠预告中的发射井，让玩家能够往对方的老家互丢核武器。虽然玩家直接正面对抗的可能性还存在，但基本上不可能出现之前猜测的“辐射吃鸡”这样的内容。

▲恶心程度堪比多脚兽

▲基本可以认为明示4人联机了

《辐射4》以来的建造系统也得到了强化。在《辐射4》中玩家只能在固定据点进行建筑，而在《辐射76》中，玩家可以在野外开启建筑模式了。虽然可移动工作台这种设计很容易让人觉得“废土世界的科技越发落后”，但是鉴于本作的特殊性质，以及灭绝事件后人类的确很可能产生文明倒退，在《辐射76》这款时间线早于许多系列作品的游戏中，出现远比未来先进许多的科技也凑合能说得过去。

《辐射76》将会在11月14日正式发售，登陆PC、PS4、Xbox One平台，要求全程联网。

至于最后公布的手游《上古卷轴：刀锋》，从名字上来看很可能是以“刀锋卫士”为主题的游戏。不过鉴于在游戏最新作《上古卷轴5》的时间线上，刀锋卫士组织基本上已经覆灭，其职能已经被洞察之眼取代，本作在时间顺序上可能会早于5代，甚至更早。这款游戏定于今年秋季上线，将登陆iOS、安卓平台。根据B社消息，游戏中将包含城镇建设内容，也许《上古卷轴：刀锋》能成为继《辐射：避难所》后，B社下一款成功的手游。

▲《上古卷轴：刀锋》画面

单机游戏

本届E3，B社在单机游戏方面的消息也不算少，除了之前已经公布的《狂怒2》，还有《德军总部：新血脉》以及《掠食》的新DLC和《毁灭战士：永恒》。在新IP方面，B社也公布了之前透露的太空题材沙盒游戏《星空》。除《掠食》新DLC《Mooncrash》已经上线外，其余3部作品均未公布上市日期。

当然，疯狂移植到几乎所有平台的《上古卷轴5》再一次证明了自己在发售7年后“尚能战”。游戏将会以特殊的形式登陆亚马逊智能音箱Alexa，B社还放出了一段略带自嘲性质的视频来宣传自己的这次“炒冷饭”。

其实坦诚点，大家的确不那么反感了……

出人意料的是，这愚人节玩笑般的移植的的确确是真的。不久前，《PC Gamer》甚至上传了一段用Alexa玩《上古卷轴5》的视频，看来在《上古卷轴6》发售前的这段时间，我们可以在一切电子设备上畅游天际了。

最后，当然是万众期待的《上古卷轴6》。虽然这款游戏除了一段36秒的宣传视频以及一个现画般的Logo之外并未公布任何其他的情报，但这已经足以让现场内外的观众沸腾了。在发布会之后，B社说，这款游戏将不考虑登陆本世代主机，在开发顺序上，它的优先级也在现公布的所有产品之后——是的，要我是B社，反正“老滚5”的剩余价值还有，干嘛那么着急呢。

这也就是说，我们与其期待《上古卷轴6》，不如去期待PS5或者Xbox Two来得实在。

不过做人总归是要有梦想，虽然《上古卷轴6》这张饼基本上还处于“小麦种子已经买好，就等播下”的阶段，但是从这个小麦的品种，我们还是可以猜测一下这张饼最终做好将会是什么口味。



首先，除开初代《上古卷轴：竞技场》外，从《上古卷轴2：匕落》开始，一直到《上古卷轴5：天际》，4部作品一共以落锤、高岩、晨风、赛洛迪尔以及天际为故事发生地。鉴于B社的传统，6代故事很可能是以这5个行省之外的地区为主题。

▲泰瑞姆尔地图

从预告片中我们可以看出，故事的发生地会是一个沿海省份，并且其沿海地区地形崎岖，存在着盆地与丘陵、山地，而远处又存在着连绵的高大山脉地形，并且降水不是特别充沛，因此外媒猜测这是落锤省，我个人认为可能性不是特别大。其一是因为从地图上看，落锤的沿海地区以冲积平原为主，其二是因为落锤省内陆地区多为平缓的沙漠。

▲山地、山脉与海岸线

除开落锤省，黑沼泽和瓦伦森林可能性也不大。黑沼泽是明显的热带、亚热带地形特征，密布的水网与丰厚的降水让黑沼泽的沿海地区基本不可能形成预告片中的地形。瓦伦森林纬度比较低，并且也是降水较多的地带。

除开最后一个地形较为平缓的夏暮岛，我个人认为，《上古卷轴6》比较可能的故事发生地将会是高岩省。首先，它在纬度上与天际类似，但由于三面临海，并且处于西风带上，受盛行的西风影响，温度会高于天际省。另外，高岩省的东北部也存在高大山脉。

不过这一切推论，在B社公布更多消息之前也不过是我们这些“老滚”粉们在兴奋之余的自娱自乐罢了。

最后，从总体上来说，如果不包括《上古卷轴6》新作公布的消息，B社在E3上的发布会只能算是四平八稳，有大饼有现货，《辐射76》今年就能玩到，“毁灭战士”系列与“德军总部”系列新作也能让一部分粉丝期待。但在他们公布了《上古卷轴6》之后，在我心目中这就是2018年E3的最佳发布会了，没有之一。

▲Todd Howard越来越有样子了，干脆去当职业主持人吧