E3育碧发布会详解：最硬核的游戏要在中国火起来了吗？

相对于其他一线大厂，或者说，相对于去年的自己，这次育碧软件手里的牌并不算太好，大多数的重量级作品都是去年已经公布过的。发布会之前，育碧更是被各种小道消息剧透，外加Xbox的“宣传独占”泄露透成了筛子，似乎今年的育碧完全没有悬念可言。不过，最终育碧还是用这些材料给玩家营造出了不少的亮点和惊喜。

《舞力全开2019》：非核心玩家能买年货的账吗？

育碧应该是这次E3上最会安排舞台小花样的厂商了，这是他们最近几年的优良传统。体感舞蹈游戏《Just Dance 2019》的发布环节被直接当成了整场发布会的开场秀，一群舞者用一种伪一镜到底的方式一路从场外跳到了发布会的台上。如此热闹的表现形式在游戏行业里确实不多见。

▲这可能是今年E3最热闹的开场秀

作为一款标准得不能再标准的年货，育碧并没有在发布会现场为《舞力全开2019》费太多口舌——除了背景大屏幕上显示本作将于10月发售外，甚至没有一个主持人、一页PPT来讲几句，舞者们跳着跳着就转身下台了，大屏幕留给《超越善恶2》。

不过其实这款年货还是有些新料的。目前不少零售商已经开放本作的预定，根据零售商方面提供的信息，新作带来了40首新歌，包括排行榜金曲《Finesse（Remix）》《Bruno Mars ft. Cardi B》以及韩国流行经典歌曲《Bang Bang Bang》（BIGBANG）。此外，每套《舞力全开2019》皆提供免费一个月的Just Dance Unlimited随选舞蹈串流服务，让玩家能够享受400首以上的额外歌曲。此外，该作还将搭载可供全球玩家对战的“世界舞池”模式（只在本世代平台）、追踪燃烧卡路里的“挥汗模式”，以及与儿童发展专家合作，带来8种全新舞蹈编排的“儿童模式”。

这款新作将于今年10月23日上市，将登陆PS4、Xbox One、NS以及Xbox 360、Wii、Wii U这横跨3个辈分的6种平台，但由于设备普及性和玩家群体方面的原因，起码对中国玩家而言，体感门槛最低的NS版预计仍将是本作的主战场。

自2017年底到2018年初，NS有“红绿帽”双神作护航，口碑不断发酵，主机保有量产生了一波“井喷”，《舞力全开2018》的销量也因此水涨船高。据我个人观察，2018版在NS玩家中的保有量处在仅次于“红绿帽”和“马车”的第二集团前列。此次2019版发布，也将是这个年货系列在这之后首次迎来升级小改款。大量以NS作为自己第一台主机的新玩家能否对游戏行业的“年货”买账，值得期待。

《超越善恶2》：面向全世界的“征稿启示”

去年在育碧E3发布会上作为压轴大作惊艳亮相的《超越善恶2》，今年第二个出场。这次我们看到的是一段和去年有所不同的CG动画。去年CG中曾经亮相的猩猩、猪、人的“西游组合”今年再次登场，主角们所在的飞船停泊在一颗气态行星表面，遭遇了一场规模惊人的超级风暴。女主角穿越风暴与队友汇合，飞船却被一艘从风暴中现身的巨型飞船擒获，前作女主角Jade登船与新作主角对峙。动画中介绍了本作主角团队——一伙星际海盗中的医师和机械师。

▲主角团队中的几位新角色

之后育碧倒是放出了一段开发中的实机画面，新作的女主角用个人飞行器飞上一艘正在行驶的飞行器顶部，打倒了几个人。不过这段画面时间太短，实在难以分析出太多内容，信息量甚至还不如上个月育碧放出的那段制作特辑。总的来说，关于这部作品的发布，亮点不算很多，本作的发售日期等更是一概欠奉，基本上属于遥遥无期的那一类。

相比之下，发布会上更有料的还是一项新公布的“征稿启示”——好莱坞影星约瑟夫·高登-莱维特上场，宣布了一项计划。育碧将与他建立的创意协作平台HITRECORD合作，向全球玩家征集艺术作品，包括海报、电台广告以及原创音乐等等，以填充进《超越善恶2》的世界中。

▲“囧瑟夫”上台征集玩家创作的艺术作品

可以想见，《超越善恶2》又将是一部细节十分丰富的作品。我们知道，“超越善恶”系列的故事发生在遥远的，全世界文化大融合的时代。在CG中我们就能看到，来自全球各地的文化元素出现在游戏中的未来世界里。有全球玩家提供的艺术作品，想来一定能让这个世界更加真实。这也正应了育碧时常放在自家游戏载入界面上的那段话——“本游戏由来自多元文化背景的团队制作”。

——顺便说，希望育碧不要专门搞一项成就出来，要求玩家收集这些其他玩家提交的艺术品吧……

《特技摩托：崛起》：一个摩托车手的100万种死法

《超越善恶2》的环节结束后，紧接着登场的是一款“特技摩托”题材的轻量级作品《特技摩托：崛起》。育碧在这里再次玩起了花样：制作这款游戏的RedLynx工作室派出了创意总监Antti Ilvessuo，他以一身摩托车手打扮闪亮登场，款款走到台上，一肚子把自己的演讲台撞了个稀碎。然后才慢慢爬起来，在一片狼藉的场地上介绍这款游戏。

▲演讲台：说出来你可能不信，但真的是他先动的手

是的，从实机演示画面上看，这款游戏名义上是特技题材，但看起来摔车撞车才是它最有意思的玩法。演示视频前半段看着还有点特技运动游戏的影子，但是后半段画风急转直下，简直就是一部摩托车手版的《一百万种死法》，撞上螺旋桨被打飞、被铁锤砸死、被集装箱夹死、掉进熔炉、一头撞爆炸药桶……育碧中国之后放出的中文版视频中甚至直接打出了“吃得土中土，方为人上人”的宣传语。

▲天上飞的人影就是特技失败的玩家

目前这款游戏离发售还比较远，不过已经开放了内测注册。预计发售日期在明年2月，会登陆全平台。

《全境封锁2》：被提前剧透的重量级作品

这部重量级的作品在前一天的微软发布会上已经被借过去撑了一回场面了，因此相对而言，亮点有点不足。

▲《全境封锁2》宣传画面

育碧在发布会上介绍，在游戏首发时，《全境封锁2》就将提供更为充实的战役，通过玩家的有机参与形成游戏最终的结局，为所有类型的玩家创造一个有凝聚力、充满意义的游戏体验。育碧还介绍了新的“特化”（Specializations）系统，一旦玩家到达30级就能够选择一项专长进行特别强化，从字面意义上看，这些专长具有增强攻击力、增强准确度或强化生存能力等不同方向。

游戏主创表示，“特化”是一个灵活的、多功能的角色发展系统。这将为玩家提供新的技能、Mod以及独特的天赋和工具，诸如能为角色成长和微调游玩方式带来可能的专属武器。虽然这次育碧放出的宣传片中，特工们的作战方式让很多围观网友惊呼看到了“幽灵小队”的影子，但显然，“全境封锁”系列仍然不会放弃它“FPS+RPG”的特有玩法。

不过育碧倒是在自家的发布会上留了一份猛料：玩家将在游戏发售后的一年内获得免费剧情任务、地图扩展内容等。不过这项优惠不等于取消季票，玩家仍可选购Premium Pass以获得独占及额外的游戏内容。

这款游戏将于明年3月15日正式上线，登陆PC、PS4和Xbox One。

任天堂再次助拳：由虚到实

去年的育碧E3发布会上，最大的惊喜无疑就是育碧和任天堂段位极高的“商业互吹”。两家公司联手，拿出了NS平台上的《马力欧+疯狂兔子：王国之战》，堪称是新平台上最好的SLG游戏之一。

今年的发布会上，虽然没有再次出现这样的爆炸性新闻，但任天堂和育碧之间的联动仍然很有看点。育碧先是为《马力欧+疯狂兔子：王国之战》公布了《森喜刚大冒险》DLC。像去年的马力欧一样，任天堂的大猩猩森喜刚也将降临到疯兔世界开始自己的大冒险。

▲森喜刚也来凑热闹

宫本茂也没有让自己的育碧“迷弟”们失望，育碧发布新作《星链：决战阿特拉斯》（Starlink: Battle for Atlas）时，宫本茂再次亲临发布会现场为育碧站台。这款新作去年E3就已经露面，卖点是支持玩家在游戏中与实体玩具互动——游戏将提供飞船模型和各种组件，通过类似Amiibo的方式进行互动。玩家可以通过拆装实体飞船组件的方式更换游戏中飞船的装备。

▲宫本茂本人再次来到现场接受育碧“迷弟”们的致敬

本作将会与任天堂的另一大IP，同样出自宫本茂之手的“星际火狐”联动。星际火狐将在游戏中作为可选角色登场，现场展示的视频中可以看到星际火狐经典的翻转动作。

根据育碧的介绍，玩家可以自由在阿特拉斯星系的7大星球中自由移动，每个星球的生态和环境又各不相同。玩家的所作所为将影响到星座中的势力布局。该作使用Snow Drop引擎开发，游戏中的地图实现无缝衔接。

目前，它已经确定将于10月16日发售，登陆NS、PS4、Xbox One平台。

▲不过，星际火狐的玩具和游戏内容都会是NS独占

《碧海黑帆》：海盗们的生存法则

育碧的另一款焦点作品，帆船海战游戏《碧海黑帆》（Skull & Bones）在发布会上公布了新的实机演示视频。这款脱胎于“刺客信条”系列的海战部分，公布于去年E3的海战游戏，原定于今年秋季发售，不过此次展会上育碧正式确认了跳票的消息，它最早将于明年与玩家见面。值得欣慰的是，此次展示中体现的画面水平比去年E3上的演示好了不少。

▲《碧海黑帆》确认延期至明年

此次的演示更加详细地展示了游戏的玩法。玩家在一处海盗巢穴中召集人马，驾船出海伏击商船。出航前玩家可以选择海盗船的各种设施配置，航行时玩家则需要在掌舵的船长和桅杆顶部的瞭望手之间来回切换。绕开海军驻守的堡垒，成功伏击商船之后，一艘海军战舰盯上了玩家，随即系统演示了游戏的核心玩法——邀请其他玩家加入战局，四艘海盗船合力围攻军舰。

▲玩家要在瞭望手和船长等多个岗位上来回切换

在演示了抛锚后无限开火的“围攻模式”、一次齐射8颗炮弹的火力齐射等技能后，玩家一方付出了4艘海盗船一沉一重伤的代价干掉了军舰。不过随即，幸存的玩家又为了战利品展开了新一轮殊死争夺。

“毕竟，盗贼们是没有荣誉可言的。”

育碧方面表示，这款游戏计划于2019年在PS4、Xbox One以及PC平台上发售。

《荣耀战魂：烈火行军》：来自成都的“武林高手”

育碧旗下的硬核格斗游戏《荣耀战魂》在育碧阵营中并不算一款很引人瞩目的游戏，主要是门槛较高，导致受众相对狭窄。不过，这款相对小众的游戏在国内玩家中反而掀起了最大的波澜——因为它宣布了一款中国主题的DLC。这也是育碧这场此前被认为没什么惊喜、没什么悬念的发布会上最大的爆点。

▲“关二爷”的出场引爆了全场

育碧在发布会上通过一段精美酷炫的CG，向我们展示了《烈火行军》DLC中新添的4名中国角色。他们分别是使用一柄单刀的中年壮汉“天地”、操着一根铁棍的武僧“少林”、耍双钩的女性角色“女侠”，以及手持青龙偃月刀，造型却有点像黄忠的老将“将军”。

▲对中国玩家而言，这4位是本场发布会最大亮点

育碧方面介绍，这4位角色将组成游戏中全新的东方阵营——“武林”。游戏为4位角色都设定了各自的背景故事。《烈火行军》中，除了“武林”，还将加入全新的4v4模式。此外，游戏的画面表现也将迎来一次升级，玩家能够享受到优化后的贴图纹理效果、全新的光照系统和天空变化效果。

这款DLC将于10月16日在PS4、Xbox One以及PC平台推出。育碧方面特别介绍，为庆祝《烈火行军》正式公布，所有玩家都能在6月11日至18日限时免费领取《荣耀战魂》PC新手版游戏一份。对这款中国元素DLC感兴趣的玩家来说，这个体验的机会尤为重要，可以让玩家在正式“入坑”之前对这款有一定门槛的硬核游戏有一定了解。

一个场外花絮是，《烈火行军》公布之后，育碧成都分公司迅速“认领”了这部作品。“没错，就是我们干的。”据了解，育碧成都参与了此次发布会中提及的《烈火行军》《碧海黑帆》以及《刺客信条：奥德赛》3部作品的制作。

《飙酷车神2》：彻底放飞自我的魔性飙车

跟在《烈火行军》之后登场的《飙酷车神2》同样是一个过渡性环节，占用发布会的时间并不长。原因很简单：育碧象牙塔工作室的这款新作马上就要正式发售，现在全平台都已经可以预载等待解锁了。各种情报经过几轮测试，也被外界了解得非常透彻，实在没有更多的可说了。

《飙酷车神》初代以育碧的标准来看算不上一款成功的游戏，育碧式的开放世界混搭上赛车游戏，这本身就不算很有新意——哪个开放世界不能开车啊。创新力度不足，驾驶手感没法和传统赛车游戏抗衡，再加上中国区独有的中文缺位、季票奖励不到账等问题，前作至今在Steam上的好评率只有66.9%。

不过，《飙酷车神2》可算是彻底走上了放飞自我的路线。除了画面全面升级，游戏还从原先单一的赛车模式，进化为海陆空三位一体，玩家可以自由驾驭飞机、赛车和赛艇。的确，海陆空载具都有的游戏玩家们也已经玩了十几年了，但这一次育碧玩得更嗨。游戏的主题从单纯的竞速，变成了网红主播为吸引更多粉丝进行的表演，竞速之外，观赏性将成为更重要的目标。

▲海陆空齐全而且无缝切换，《飙酷车神》这回算是彻底放飞自我了

除了斜坡飞跃、飞机钻圈这种常规玩法，《飙酷车神2》中玩家甚至可以在3类载具之间无缝切换——比如飞机在水面上飞行，然后切换成赛艇，“啪”的一下拍进水里开始劈波斩浪；或是在跑车公路上高速奔驰，突然切换成飞机一飞冲天。总之，就是彻底放飞自我，在“写实”与“爽快”之间彻底倒向了后者，算是避开了前作不少的软肋之处。

本作发售时将自带官中。

《刺客信条：奥德赛》：还有旅游模式吗？

没有“分裂细胞”，没有“鹰击长空”，没有“看门狗”，这次育碧发布会的压轴大戏并不是一款首次公布的全新大作，而是之前已经被讨论了将近半个月的《刺客信条：奥德赛》。

▲“斯巴达踹”出来的“奥德赛”这回成了压轴

就像每一个人很久以前就知道的那样，《刺客信条：奥德赛》故事发生在比《刺客信条：起源》更早400多年的古希腊，玩家可以选择扮演斯巴达人的男勇士阿列克西欧斯（Alexios）或者是女勇士卡珊德拉（Kassandra）。相对于前作，《奥德赛》最大的改变是剧情推进的方式，玩家可以通过一套类似于“巫师”系列的对话选择系统决定故事走向。育碧方面更是透露，本作中将出现可以由玩家主导的感情系统，玩家可以通过选择决定角色的感情归宿。

▲对话选择系统是本作一大卖点

《奥德赛》的背景设定在公元前431年，即雅典与斯巴达之间的伯罗奔尼撒战争开始的时候。两位主角似乎是著名的斯巴达国王列奥尼达的后裔。著名的“斯巴达300勇士”故事，也就是温泉关之战，也在游戏宣传片中一闪而过，不知是将作为剧情闪回还是DLC在游戏中出现。

▲温泉关之战在视频中一闪而过

育碧在发布会现场公布了一段以卡珊德拉为主角的演示视频，演示的内容不仅包括剧情部分和对话选择系统，还展示了数段战斗场面。可以看出，由于时间线已经被拉到了“刺客”这个概念出现之前，《刺客信条：奥德赛》更加彻底地走向了ARPG的风格，演示中几乎完全看不到潜行刺杀的元素。敌方喽啰和小Boss之间实力差距巨大，装备、属性估计会更加重要。

▲战斗系统变成了更彻底的ARPG

有意思的是，从月初育碧首次公布这款游戏开始，著名的“斯巴达踹”动作就屡次出现，此次E3上展示的视频中更是既有玩家踢飞敌人的镜头，又有Boss踢飞玩家的场面。这个来自于美国漫画家弗兰克·米勒，又被导演扎克·施耐德发扬光大的动作算是彻底被育碧玩坏了。

▲“斯巴达踹”梗的万恶之源——弗兰克·米勒的漫画版《斯巴达300勇士》

此外，视频中还依次闪现了多个希腊神祇的巨型石像，视频最后，更是有一个牛头人米诺陶斯与卡珊德拉对峙。“战神信条”的新头衔这次怕是摘不掉了。

▲“战神信条”！

目前，本作已经确认于今年10月5日发售，育碧官方已经公布了多种数字版与实体版的销售规格，数字与实体形式的豪华版用户都将享受提前3天解锁游戏的特权。

文章转载自触乐网《E3育碧发布会详解：最硬核的游戏要在中国火起来了吗？》，作者：张一天。