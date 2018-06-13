《生化2重制版》 试玩：可放心预购，非常稳

受卡普空邀请，我们在E3期间试玩了《生化危机2：重制版》。这次试玩大约持续了20分钟，游玩内容大致是里昂刚进入浣熊市警局的那一部分。和原版游戏相比，这个重制版除了剧本背景保持一致之外，谜题、玩法、手感、氛围、关卡设计几乎全都进行了重新设计。从这个意义上来说，你完全可以把它看作一款全新的游戏。

《生化2重制版》采用了第三人称越肩视角，在移动和探索上更加灵活，这无疑更为符合新玩家的习惯以及时代发展潮流。由于采用了RE引擎打造，其画面表现力其实非常接近《生化危机7》。和原版游戏相比，次世代的视觉效果不但能够更精细地展现游戏细节，而且在营造恐怖氛围上也能更上一层楼。

从我试玩的情况来看，整个浣熊市警局都被设计成了一个无缝连接的整体空间——这虽然是一种随着技术进步的理所当然，但是从关卡设计的角度来看，其实也会对许多玩法产生颠覆式的影响。一方面，贯通式的大地图让玩家在行动和切换区域方面变得更为容易，整体游戏节奏也变得更加爽快；但是另一方面，作为敌人的丧尸也会跨区域对你穷追不舍，原版游戏中通过切换区域来暂时脱离危险的方式在这个重制版里将会变得不再可靠。

原版游戏中的谜题也几乎全部被一套全新的谜题和关卡设计取代。这既是随着游戏玩法底层逻辑变化而变化的必然结果，也是一种让玩过原版游戏的老玩家也能体验到新鲜感的杀手锏。这些谜题既有文字谜语，也有钥匙机关——虽说在整体难度上和原版游戏相比有所降低，但是总的来看依然让我在游玩过程中能够感受到足够的挑战性。

《生化2重制版》的战斗节奏则恰到好处地维持在一个一方面足够灵活自由，但另一方面又处处受到限制的状态。虽然游戏采用了类似4、5、6代的第三人称越肩视角，但是玩家并不能发动任何体术，瞄准射击的过程也非常迟缓笨拙——可以说非常准确地还原了里昂成长为超级英雄之前地真实状态。

这款重制版游戏基本上采用了和原版作品一样严苛的资源管理系统——子弹和药物非常短缺，背包容量也被严格限制在六格。从这个意义上来说，你其实相当于需要像玩原版游戏一样频繁在各个资源之间、资源与解密道具之间做取舍，并适时利用散布在房间各处的“次元箱”来回倒腾。

总体来看，我觉得《生化危机2：重制版》设计得非常讨巧，不论是新玩家还是老粉丝都能从中找到属于自己的独特乐趣。从我试玩的感受来看，这款游戏最底层的设计理念和关卡设计思路其实已经非常成熟，而且运行起来也非常流畅。游戏将在明年1月25日发售，现在已经开放了预购——生化迷们尽管放心预购吧。