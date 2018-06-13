《生化危机2：重制版》豆腐模式回归：只能用小刀通关

Capcom采用《生化危机7》的RE引擎完全重制的《生化危机2》令人热血沸腾，除了革新人物动画AI难度、加入越肩视角，里昂和克莱尔各自都有战役剧情模式外，根据最新爆料，原版的豆腐模式、第四幸存者模式将回归，其中豆腐模式武器只有一把小刀，这在系列中都称得上是最难的模式。

▲《生化危机2》原版豆腐模式画面

Trusted Reviews媒体采访了《生化危机2：重制版》制作人平林良昭，他还是《生化危机HD重制版》制作人，他向记者确认了这个情报。

“没错，原作的第四幸存者模式与豆腐模式都将回归这部重制版”，据悉，游戏通关后解锁的这两个模式都非常难，其中豆腐模式顾名思义，操控的主角是一个豆腐，武器只有一把刀，小刀通关任何游戏类型中都算比较难，再加上这是个恐怖游戏。

▲《生化危机2》原版豆腐模式画面

另外，还包括原作的第四幸存者模式，操控最受人欢迎的超级特工Hunk，不过解锁这个模式除了必须完成里昂和克莱尔两个战役剧情模式之外，还必须全部达到A评价才行。

▲汉克

▲《生化危机：启示录》汉克模型

《生化危机2》重制版还可以让里昂、克莱尔换装，其中包括里昂服装阿克雷警官、纯黑，克莱尔服装军装、纯黑、爱纱·沃克，除此之外还有豪华武器“武士之刃”克里斯型与吉尔型，以及豪华武器“武士之刃”艾伯特型。

▲标准版封面艺术图

游戏预定2019年1月25日登陆Xbox One、PS4、PC平台，敬请期待。