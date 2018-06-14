大受欢迎：任天堂Switch版《堡垒之夜》下载量破200万

IT之家6月14日消息 任天堂在E3举办的直面会上宣布《堡垒之夜》将会登陆Switch平台，同时从现在开始大家可以免费下载。于是这款在众多平台登陆同时大受欢迎的游戏在Switch上再一次受到了追捧。仅仅过了一天，《堡垒之夜》的下载量就超过了200万，这个成绩相当令人振奋。

任天堂Switch版本的《堡垒之夜》同样支持多平台游玩，用户可以和Xbox One、PC、Mac、iOS以及即将到来的安卓版本进行跨平台对战。不过由于技术原因，目前《堡垒之夜》Switch版暂时不能和索尼PS4进行连接。