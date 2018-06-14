前有腾讯网易后有审批掣肘，中国版Steam内容资源怎么解决？

文/丁鹏

去年4月份的时候，完美世界从V社旗下代理的第二款产品《CSGO》正式上线，当时我写到过两点

1、CSGO在国外已经上线五年，在有Steam的情况下，中国区50万下载，这意味着想玩的和不想玩的5年时间已经见分晓，上线国服没戏。

2、引进《CSGO》是一个亏本的买卖，但是完美世界依旧毫不犹豫，背后的一个目的是加强和V社的关系，从而拿下Steam在中国的运营权。

如今在回过头去看这两点，都算是说对了。

6月12日，完美世界正式宣布，将与V社合作推出Steam中国版。

完美世界CEO萧泓表示，公司将通过STEAM中国推出更多游戏产品，为中国玩家及开发商提供高品质的内容以及更优越的体验与服务。

在一年前的那篇文章当中，其实我还提到的一点是，“Steam的未来在中国还是很美好的，很多用户也已经慢慢养成了使用Steam的习惯，因此CSGO不是一门好生意，但是Steam是一门好生意。”

现在去看，一年时间改变了很多事情，Steam在中国是不是还是一个好生意，我已经有一些怀疑。

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从完美世界代理《DOTA2》开始算起，完美世界和V社的合作不算短，6年了。但是为什么直到今天，完美世界才和V社把V社旗下最具价值的Steam平台合作的事情谈下来？

实际上我更加愿意相信的一点是，V社对于把Steam交出去已经到了迫不得已的时候。

在很早的时候，中国的法律政策是不允许海外的游戏公司在中国以独资或合资的方式进行网络游戏运营的，所以海外厂商的游戏要入华，必须把代理权交给中国的公司。

但是这个条例后来慢慢变的松动，合资公司的形式被慢慢的默许了，但海外厂商的占股不得超过50%，参考网易和暴雪的网之易，网易占股51%，暴雪是49%。

然而即便政策松动了，有一条红线是不允许跨越的，游戏必须由中方公司介入，并且主体上是中方公司说了算。

这是Steam在中国的一大政策隐忧，本质上中国的这个政策是为了更好的管理网络游戏市场，海外的游戏由中方选择代理，再交给相关部门审批。

但是Steam绕开了这个政策，它并没有在中国开展业务，所以不需要找中国的代理商，同时也不需要将平台上的游戏交由广电审核。它的所有业务一切都是在境外进行，只是为了方便中国玩家进行了相关的汉化、支付等。

所以，按照规定而言，广电是没有权利对Steam平台上的游戏进行审核的。

也就是说，海外的游戏厂商可以借助Steam直接在中国开展业务，不需要经过中国的厂商，也不需要经过相关部门的审批。

发展到后面，很多中国的游戏厂商甚至也借助Steam平台去发游戏，从而绕开审批。比如在Steam上有一款《高考恋爱100天》的游戏，就是中国研发商开发的，这样的游戏能过审吗？

因此，Steam至今没有被限制掉只能说是一个奇迹。

为什么广电一直没有动手，这当中的原因是多方面的，比如WTO的规定、Steam对于中国市场的认知（自我和谐，如绝地求生血自动变成了绿色）等等。

但是，最最重要的，是Steam平台之前在中国的体量太小了，小到广电根本无心去理会它。

2016年初的时候，Steam在中国的用户是600万，这个体量不大，而且需要注意这600万当中绝大多数仅仅是《DOTA2》的用户，而《DOTA2》是被审过的游戏。

但是现在不一样了，由于2017年《绝地求生》这款产品出现带动的Steam在中国的爆发式增长，以及围绕在这款产品上发生的一系列关于主流价值观的讨论，Steam被限制的时间你相信我，不远了。

这也是为什么V社愿意和完美合作的原因，因为已经到了很危险的时候了，V社必须要在中国找一个合作伙伴。

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为什么V社会选择把它交给完美呢？

其中和完美之前的深度合作必然是一个很重要的原因，但这个原因之外，或许是V社本身也没对中国版Steam抱有什么期望，因为中国版Steam要走的路太难了。

我们不知道的是中国版Steam到底什么时候能够上线，其实这个问题也不重要，因为即便是现在上线时间也已经晚了。

6月初的时候，网易游戏宣布战略投资《光环》《命运》等游戏开发商Bungie并持有少数股。

而在今年3月份的时候，在今年3月份的时候，中国游戏产业的另外一大巨头，腾讯拿下了育碧5%股份。

根据相关的报道，对于投资Bungie，丁磊说，“网易欣赏Bungie的研发能力和热情，双方有共同的愿景。希望通过此番合作，帮助Bungie发展成一家更加多元化和全球化的娱乐工作室。”

而腾讯和育碧的合作当中，根据育碧CEO及联合创始人Yves Guillemot在接受投资是说的话：“我们（和腾讯）达成的战略伙伴关系将使育碧在接下来几年中，加快在中国的发展并充分利用庞大的潜在市场”。

这就是中国版Steam要首先面对的最大的一个问题，和一年前的那个节点相比，一年后的今天，这个市场随着《绝地求生》带来的巨大红利和知识普及，已经成熟了，但不只是你完美世界看到了其中的潜力，腾讯和网易也看到了，并且已经在这个领域跑马圈地。

腾讯现在手上大厂商有育碧、蓝洞、Epic、动视，网易有Bungie和暴雪。另外一些其他的海外小工作室也很多都被这两大巨头所投资。

由于政策的缘故，海外大厂要进入中国必须要寻找中方合作伙伴，那么首先的必然是交给腾讯和网易去独立运营，而不是登录一个所谓的平台，或者说是交给完美。

不得不说的是，完美在《CSGO》和《DOTA2》两个项目上并不出色。而在已经和腾讯、网易合作的情况下，它们是不可能再登录中国版Steam的，你看到网易的游戏上微信了吗？

如果失去这些顶级的厂商和顶级的游戏IP，中国版Steam就目前而言还有多少吸引力是一个巨大的疑问，因为中国市场刚刚萌芽，普通的用户选择产品时，是跟着顶级流量的产品走的。

也就是说，对于中国版Steam，我最大的疑问是，到时候上线的时候，它上面到底有多少资源，顶级产品能有多少，它是不是会和现在中国手游发行行业类似，面临没有产品可发的境地。

而刨除这些顶级的资源，也就是说中国版Steam未来可能聚集的将是一些小工作室的资源。

这当中又有个问题，一些小工作室的优秀产品，如果爆发出潜力，腾讯在盯着，网易在盯着，完美靠什么去拿下。

而如果去靠早期押宝，海外那么多的工作室，那么多的产品，光是引进到平台再走审批就够完美忙活的了，还不确定是否能够找到一款好产品。

而且，尽管V社把Steam的中国运营交给了完美，但是关于政策审批依旧是绕不开的，海量的Steam通过中国版Steam进入中国，审批这个问题就将卡死中国版Steam的内容聚合，因为太多的内容不符合中国社会主义价值观了。

换句话说，对于中国版的Steam而言，海外众多的产品要进来都需要审批，有多少能够过审，过审的产品当中，有多少是不错的产品，这些不错的产品，中国版Steam又能从腾讯和网易的嘴里抢下多少。

这些问题之下，说句实话，对于中国版的Steam我是不怎么看好的，因为它到时候的遇到的内容资源问题将十分的致命。