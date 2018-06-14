全新游戏机制！顽皮狗详解《美国末日2》

近日在E3的现场小组讨论中，顽皮狗的Kurt Margenau和Anthony Newman谈到了备受期待的《美国末日2》的游戏机制。

以下为内容总结：

艾莉的体型和力气并不像乔尔那样强壮，所以她的战斗风格更具创造性和灵活性，但同样致命。

游戏中的潜行系统会通过结合树叶的密度和艾莉的姿态（蹲伏或俯卧）来确定她在多少程度上是隐身的。与以往的游戏相比，这是一个更加细致的模拟系统。

新游戏改善了玩家的战略选择，这象征着顽皮狗一直追求的拟真度。上述两点就是典型代表。

游戏中的AI比前作更聪明。可以不断地相互协调，互相传递信息，并可以通过名字分辨彼此。这几乎象征着真正的人类智能在同样情况下能做出的反应。另一方面，艾莉可以通过闪避和新的锻造系统变得更加强力。这两个元素同时增加了游戏的张力。玩家必须具有战略性，并利用其掌握的所有资源来克服非常聪明的敌人。

顽皮狗重新审视了游戏的近战系统，并寻找方法使其更深入，更复杂。通过给玩家一个新的防御选项，为游戏的战斗内容增加了一个新的维度。“这几乎就像从2D到3D。”玩家依然可以和其他游戏一样，同时对付多个敌人，但是当玩家需要确定何时前进和何时退后时，新系统就会派上用场。

更传统的近战格斗与顽皮狗的拟真度有了更好的结合。每当艾莉躲闪时，都会有一个复杂的系统来分析躲闪的方向，做出对应动作。

敌人使用不同的武器时，会做出不同的动作。他们可以通过不同的方式与环境进行互动。

目前放出的游戏演示其实非常开放，可以采用完全不同的战斗方式。根据玩家在这一情景中的选择，玩家可以面对一些非常紧张的游戏时刻。

顽皮狗在该作上的一个目标，是让玩家在战斗中有很多选择，其中之一是不去战斗。根据情景和故事内容，开发商希望鼓励玩家选择他们自己的游戏风格。逃跑是一件大事，每个关卡都有逃跑地点，对抗不是唯一的选择。隐藏的地点和逃生路线在所有关卡中都能找到，即使逃跑也有更多的维度。

游戏中将会有可升级的武器和不同的可制造的弹药类型。这些内容增强了锻造系统和枪战系统之间的联系。

感染者仍然是一个非常大的威胁，新游戏中会出现新的类型。

开发团队正在追求与关卡设计无缝结合的想法，也就是说，游戏中的战斗和非战斗情景之间没有明显分解。玩家将永远不知道你处于危险之中。有一种不断的威胁感。