《河洛群侠传》揭秘武学系统：动静刚柔巧拙，你喜欢哪种？

IT之家6月14日消息 据官方消息，《金庸群侠传》精神续作《河洛群侠传》，今日公布了武学感悟系统。系统相生相克，分为“刚”“柔”“动”“静”“巧”“拙”六大方向，通过星盘状系统提供给玩家修练。

▲《河洛群侠传》武学感悟系统展示视频

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“刚”：威力刚猛无俦，霸道强横；“柔”：出手绵密柔韧，有如天罗地网，滴水不漏。

每款游戏都有“暴击”这个设定，但在《河洛群侠传》中，爆发性伤害机制暴击是“刚”系独有的；同理只有“柔”有“卸劲”，以柔克刚化解伤害。一种流派的特色，将不会再赋予其他流派。

“动”：讲究以快打慢，招招争先，先发制人；“静”：讲究以静制动，借力打力，后发制人。

在游戏中，“动”系感悟鼓励玩家尽情移动，越动威力和连击发动率越高；而“静”系的角色对于轻功的要求比较低，即使玩家不动如山，敌方经过其攻击范围时仍会主动发动攻击，且他迎击不耗Ap，需要内力。

“巧”：变幻莫测，指东打西，亦虚亦实，令人防不胜防；“拙”：大巧不工，以无招胜有招，不滞于物，不赋于形。

“巧”和“拙”这两种武学理解没有严格的高下对错之分。以“拙”而言，可能同一招越用威力越强；“巧”则是追求变化，学习更多样的武学方能展现威力。不同的武学理解在游戏里都能呈现，不同体系的武学修炼要求和方式也不同，比如“拙”系的武功就要求更扎实的基本属性。

为了让玩家有更多发展方向，《河洛群侠传》对感悟体验并没有硬性限制，玩家可以对“感悟点数”自由分配，单修、双修甚至三修、四修，每个流派都学。而六种感悟彼此相生相克，让玩家自由决定角色的成长方向，以及队伍的战斗风格。

据悉，《河洛群侠传》是河洛工作室在重回单机领域后，推出的第三款单机游戏作品。游戏继承河洛高自由度的传统特色，首次尝试无接缝大地图开放世界。战斗系统不切换场景，为回合策略战棋制。游戏将于2018年暑期上市。