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小岛秀夫谈《死亡搁浅》：蓝领快递员也能拯救世界

2018-6-14 19:16:43来源：游民星空作者：明镜Mirror责编：守一评论：

在E3 2018 PlayStation Live直播活动中，索尼互娱邀请了《死亡搁浅》游戏总监小岛秀夫和Guerilla Games总经理Hermen Hulst举行座谈，一起来看看两位游戏界巨擘在访谈中的发言。

外媒DualShockers对访谈内容进行了总结，概括如下：

1、小岛秀夫提到，在《死亡搁浅》新预告中，在介绍两位女主角的同时，他想要展示一些游戏玩法并且提供一些解答。

2、通常游戏中的英雄们大多是精英&特殊人，《死亡搁浅》的主角Sam只是个蓝领，但他还是能凭借自己的血肉之躯和精神的力量来拯救世界。

3、Guerilla公司的Hulst提到，他的团队和小岛制作（Kojma Productions）都非常重视细节；两家团队使用的游戏引擎一致，但游戏看起来却如此不同，这真是太棒了。

4、小岛秀夫表示自己曾经并不确信蕾雅·赛杜和林赛·瓦格纳会不会同意与他进行合作。而她们两人能够同意合作，也让他感到极度荣幸。小岛表示这两人都是出色的演员，同意她们对于此项计划（《死亡搁浅》）也是贡献颇多。小岛秀夫表示能与她们共事是他的荣幸。拔叔和弩哥也同样如是，小岛表示自己觉得他们是在跟自己一起开发游戏了。

5、Hulst表示，他对于小岛制作会如何运用Decima引擎的电影化管线（cinematic pipeline）感到非常好奇。他认为小岛运用Decima引擎的方式也会推动他们的工作。

6、小岛秀夫透露，《死亡搁浅》中有一项游戏机制是关于让弩哥保持平衡的。

7、Silent Poets乐队是小岛秀夫朋友的朋友。当小岛收到他们的最新专辑、播放第一首乐曲时，他立刻就在脑海中浮现出了一幅Sam在世界中行进的画面。你可以说这部预告正是这首歌曲以及Decima引擎带来的成果。

8、弩哥的身体扫描已经完成一阵子了，小岛想要尽可能好地重现他身上的刺青。在近日的一次动捕过程中，弩哥提及了他的新纹身，所以小岛秀夫决定也要把这个新纹身加进去。照片上的纹身给人留下了深刻的印象，而人们最终甚至是更关注这个纹身了。

9、在索尼E3 2018发布会上，《美国末日2》给小岛秀夫留下了深刻印象，而Hulst则是对《对马之魂》印象深刻。

10、小岛秀夫正在尝试创作新的游戏元素以及游玩游戏的新方式。当然，玩家们也将能按照平时玩游戏的普通方式玩《死亡搁浅》，不过小岛仍然很像创造一些新东西。

11、在2016年1月时小岛秀夫还是一无所有，但索尼的传奇设计师Mark Cerny带领小岛前往Guerrilla公司展开了一场技术之旅，在那里Guerrilla直接交付了小岛整个Decima引擎——而这其实是根本无从想象的义举。小岛秀夫对此极度感激。没有Decima引擎一切都无从开始。差不多就在同时，小岛也请弩哥与他进行合作，弩哥同样也回答了OK。《死亡搁浅》的主题之一就是“羁绊（ropes）”，小岛秀夫表示，正因为这些联系才让《死亡搁浅》能就此应运而生。

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关键词：小岛秀夫死亡搁浅E3 2018

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