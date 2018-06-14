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《极限竞速：地平线4》国行开启预购，249元起

2018-6-14 22:31:27来源：3DMgame作者：skylark责编：远洋评论：

微软开放世界竞速游戏新作《极限竞速：地平线4》已经开启预购，国行Windows10商城标准版249元，豪华版399元，终极版游戏549元。终极版用户可以提前4天于9月28日开玩游戏。

预购地址：点此

《极限竞速：地平线4》支持中文，完整支持Xbox One X强化效果，提供4K HDR 60fps的顺畅美丽画面，同时支持Xbox Play Anywhere跨平台游玩，并将第一时间纳入Xbox Game Pass阵容。

《极限竞速：地平线4》是《极限竞速：地平线》系列最新作，承袭系列一贯的开放世界娱乐竞速玩法，以历史悠久的英国不列颠为背景，收录来自上百家授权车厂、系列历来阵容最庞大的450台车辆，让玩家透过首度导入的动态四季变化系统来体验不列颠四季的美景，参与刺激的竞速祭典。与同好分享日夜、气候与四季变化的世界，尽情奔驰，阻碍对手、创造赛事与探索舞台。

“在世界上最盛大的汽车嘉年华上，不断变化的赛季改变着一切。单枪匹马或者与其他人组队，在一个共享开放世界中探索美丽而富有历史气息的英国。收集、改装和驾驶超过450辆车辆。尽情竞速、表演特技、创造和探索：选择您专属的方式来成为地平线中的超级巨星。《极限竞速：地平线4》终极版数码捆绑包内含能让您提前四天在9月28日抢先体验游戏的权限、《极限竞速：地平线4》车辆通行证、扩充套件捆绑包、VIP会员资格、方程式漂移车辆包与首日车辆包”。

《极限竞速：地平线4》定于2018年10月2日发售，登陆Xbox One和Windows 10平台。

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关键词：极限竞速

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