V社整治Steam游戏成就系统：虚假游戏不能“喜加一”

去年5月份,V社对Steam游戏的卡牌掉落系统进行了更改,当时V社称此举的目的是打击“不良分子恶意利用商店算法牟取利益”。而今天V社在一篇新公告中表示,将对另一个被滥用的Steam特性进行整顿,那就是游戏的成就系统。

有一些游戏在成就系统上“动了不少脑筋”,比如《Zup!》这个系列的游戏,游戏在玩法上并没什么太出色的点,但是每代游戏都会有大量的成就,满足玩家们的收集欲望。

而在今天的公告中,V社表示将会和卡牌一样,给游戏设置一个额外的信任指标,对于没有达到指标的游戏:

成就数量奖杯限制在100个以内,该游戏的成就不会影响全球成就统计,也无法显示在个人资料的展柜中。而且该游戏不会增加游戏库的数量,不能在展柜中展示,不能掉落优惠券。

这其中最醒目的可能就是“游戏不会增加游戏库的数量”,也就是说,对于辣鸡虚假游戏(Fake Games),单纯地"喜加一也没有了。

在Steam商店,一些游戏出现了下图中的提示:“Steam is learning about this game”。提示信息就是说在限制解除之前,游戏不会掉落卡牌,成就数量有限制,成就不计如全球成就统计,成就不会在展柜展示,游戏库数量不会增加,游戏不会在展柜展示。

那么游戏怎么才能够解除限制呢?只有该游戏被证实有玩家真正购买并且游玩了才可以。

注:

1.这篇公告发布于属于开发者的私密组,一般玩家无权限查看,不过在Reddit论坛上,已经有人贴出了这篇公告。

2.此处仅以《Zup!》游戏举例,V社官方博文中并未指明任何一款的具体游戏信息。