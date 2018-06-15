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V社整治Steam游戏成就系统：虚假游戏不能“喜加一”

2018-6-15 13:33:32来源：游民星空作者：梁萧责编：浮生评论：

去年5月份，V社对Steam游戏的卡牌掉落系统进行了更改，当时V社称此举的目的是打击“不良分子恶意利用商店算法牟取利益”。而今天V社在一篇新公告中表示，将对另一个被滥用的Steam特性进行整顿，那就是游戏的成就系统。

有一些游戏在成就系统上“动了不少脑筋”，比如《Zup！》这个系列的游戏，游戏在玩法上并没什么太出色的点，但是每代游戏都会有大量的成就，满足玩家们的收集欲望。

而在今天的公告中，V社表示将会和卡牌一样，给游戏设置一个额外的信任指标，对于没有达到指标的游戏：

成就数量奖杯限制在100个以内，该游戏的成就不会影响全球成就统计，也无法显示在个人资料的展柜中。而且该游戏不会增加游戏库的数量，不能在展柜中展示，不能掉落优惠券。

这其中最醒目的可能就是“游戏不会增加游戏库的数量”，也就是说，对于辣鸡虚假游戏（Fake Games），单纯地"喜加一也没有了。

在Steam商店，一些游戏出现了下图中的提示：“Steam is learning about this game”。提示信息就是说在限制解除之前，游戏不会掉落卡牌，成就数量有限制，成就不计如全球成就统计，成就不会在展柜展示，游戏库数量不会增加，游戏不会在展柜展示。

那么游戏怎么才能够解除限制呢？只有该游戏被证实有玩家真正购买并且游玩了才可以。

注：

1.这篇公告发布于属于开发者的私密组，一般玩家无权限查看，不过在Reddit论坛上，已经有人贴出了这篇公告。

2.此处仅以《Zup！》游戏举例，V社官方博文中并未指明任何一款的具体游戏信息。

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关键词：ValveSteamV社

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