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《鬼泣5》高级监制：目标是打造“平成最强ACT”

2018-6-15 14:18:36来源：游民星空作者：Catcher责编：浮生评论：

《鬼泣5》的高级监制冈部真辉及监制Matthew Walker接受了FAMI通杂志的采访，为我们带来了有关游戏开发及目标的问题，两位监制称他们希望打造“平成最强ACT”，因此他们也希望游戏能够在平成年号期内完工，访谈的重点内容如下。

Xbox展前发布会上公布的预告画面全都来自游戏实机，并非预渲染播片，冈部真辉称自己在《鬼泣4：特别版》（2015）制作完成时就开始思考这部作品了。

《鬼泣5》拥有大量来自2、3代时期的制作组成员，包括动画监制、模型师及策划等等，并且是作为《鬼泣4》的官方续作。目前他们开发的技术目标是4K及60FPS，同时冈部真辉表示自己想要让游戏贴近照片级真实度，因此也和其他公司合作进行了面部和服装扫描，并将选取杂志模特来制作帅气真实的《DMC》角色。

同时冈部还表示，他会尽力打造游戏的动作部分，并尽量避免游戏中动作的“恐怖谷效应”，即虽然每个动作拆分开来看非常真实，然而组合到一起之后就会变得很奇怪。

游戏中的角色妮可是人类，来自一个枪械制造世家，拥有非常有趣的设定和背景。

此外，冈部真辉表示，自己想要将《鬼泣5》打造为日本平成年代动作游戏的巅峰，笑称在日本可以用“平成时代最强且最后的作品”，但不想等到游戏发售之后已经“不再平成”了。

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