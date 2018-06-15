跟《三国：全面战争》主创聊了聊，这群老外对三国了如指掌

受世嘉邀请，E3期间我在《三国：全面战争》制作人的陪同下，试玩了一段大约30分钟的Demo。在这个过程中，我问了一些中国玩家感兴趣的问题。

我试玩的部分正是不久之前公布视频演示的那一场下邳之战。根据制作人的介绍，此时曹操已经通过水攻彻底破坏了下邳城防，张辽、侯成等吕布麾下的将领要么已经溃散逃跑、要么则战败被俘。此时的吕布已经变成了囚笼中的猛兽，只剩一个忠心耿耿的陈宫仍然不离不弃地陪伴着他。而我地任务则是指挥曹操的大军一举攻入下邳城，给予吕布最后一击。

游戏最基本的操作逻辑和《全战》系列一脉相承，但是由于换成了三国背景，游戏的气氛以及玩起来的直观感受就别有一番风味了。从建筑建模到士兵装束，游戏中的每一个细节都、给人一种原汁原味的中国风。就连游戏中所涉及的所有英文语音台词，也都刻意使用了发音靠前、口音偏扁的“中式英语发音”——这在我们中国人听起来虽然略微有些尴尬，但不得不承认给人的直观感受非常带感。

“你们是来自西方文化背景的游戏开发者，而且也并不是专业的历史学家，那么究竟是怎样做到对这些细节的高度还原的呢？”在提出这个问题之前，我原本以为他们会把功劳归于聘请的专家学者或者历史顾问——但是制作人接下来一番“轻描淡写”的话不但大大出乎我的意料，而且让我佩服地五体投地。

“我们团队中几乎每个人都是狂热的历史爱好者，在此之前开发的每一部《全面战争》所涉及的历史背景和传奇故事，我们都会研究得了如指掌。三国当然不例外。”

从试玩和聊天过程中他的言谈举止来看，我能感受到他所言非虚。例如当曹操开始和陈宫交战的时候，他能清楚说出二人在此之前的恩怨情仇；在夏侯惇率领骑兵部队进入战场进行支援的时候，他开始讲述夏侯惇被曹性射中眼睛，然后连着眼珠一起拔出、吞下的故事；在把吕布逼向绝路的时候，他则明确表示赞赏曹操处决吕布的决定，因为“吕布是个残酷无情、没有原则、为达目的甚至不惜弑杀养父的混蛋”。在谈到东汉末年中国形势的时候，他能侃侃而谈袁绍、曹操、董卓、刘备等割据势力的情况；在问及最喜欢的三国故事的时候，他则激动地讲起了诸葛亮在隆中替刘备分析天下大势的情景……

当然，这群疯狂的历史爱好者清楚地知道上述这些激动人心的故事其实大多来自于杜撰的《三国演义》。“但是《三国演义》中的这些故事实在是太令人着迷了，我们迫切地希望将自己读到这些故事时的激动体验传递给玩家。”事实上也正因如此，《全战》团队才破天荒地决定在游戏机制上大幅调整这部作品的整体风格。

例如开发团队在这款游戏中加入了类似《三国志》的人物关系系统。父子、兄弟、夫妻、君臣、挚友之间的关系不但和主线剧情的发展息息相关，而且还会直接影响到玩法和策略。“比如曹操和夏侯惇之间是非常亲密的宗亲关系，假如你在扮演曹操时解雇了夏侯惇，他可能就会到其他势力麾下任职，比如袁绍。此时你再想办法重新招募夏侯惇，他因为和曹操的关系非常特殊，将会有大概率重新回到曹操麾下——而且还能顺便从袁绍那里带走一批掌管的军队。我自己在游玩的时候就特别喜欢用人际关系上的影响力为自己争取优势。”

还比如，为了突出三国武将戏剧化的能力，《三国：全战》默认模式下会大幅强化各个武将在数值上的能力。在这种情况下，你完全可以让乐进、夏侯惇这些勇猛的将领冲在队伍的最前面充当“坦克”。将领之间进行决斗的单挑系统，不但给战争提供了一种更为荣耀的进行方式，有时候也能成为帮助你瞬间扭转战局的关键。游戏整体的玩法风格也因此会和经典的《全战》玩法有所不同。

当然，考虑到传统老玩家的习惯，游戏同时也会提供经典的“真实模式”。这种模式下的曹操、吕布、夏侯惇在个人战斗力上并不会比普通士兵强大多少——他们的作用更多地体现在担当战场指挥官之上。

一些小感慨

在本次E3的《三国：全面战争》展区内，吕布高大威武的雕像吸引了来自世界各地白皮肤、黑皮肤、黄皮肤、棕色皮肤的玩家驻足、围观、排队、合影。展区的开放小剧场内，金发碧眼的展台主持人则一遍又一遍地介绍着中国东汉末年地历史，讲解着吕布和曹操的传奇故事。说实话我依然很难相信自己的所见所闻——今年参加E3的中国厂商不在少数，但是最传神、最自信地传达出中国文化博大魅力的，竟然是一家欧美厂商……