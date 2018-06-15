内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

20美元纸板箱，让Switch秒变迷你街机

2018-6-15 15:29:07来源：爱活网作者：vaLarD责编：溪风/实习评论：

硬板纸搭上Switch，任天堂的Labo套件充满想象力，也激发了大家的创意灵感，纸板箱谁不会做？这不，Nyko在E3上拿出了Labo的竞品PixelQuest街机套件，只要20美元（约合人民币128元），让Switch秒变迷你街机。

这个创意其实非常简单，屏幕还是Switch的屏幕，1P2P也还是由两个Joy-Con手柄充当。如果担心摇杆太小，那么街机套件中还提供两个橡皮套，让摇杆手感尽可能接近真实。现场玩家试玩过后还觉得纸箱挺结实，如果你不真像在街机房一样用力拍击按键的话。当然，手柄和屏幕的尺寸都摆在那儿，想要100%还原街机的游戏体验是不可能的，只能说和好友挤着游戏一定能回忆起童年的快乐时光。

说起来街机套件似乎和任天堂开发Labo的初衷不太一样，任天堂希望通过Labo在激发大家的想象力，让Switch能够成为寓教于乐的工具。除了机器人套件外，另一组Labo创意套件中的游戏以模拟现实生活为主，更多的是针对未成年人和儿童。而Nyko公司的街机套件显然没留给大家什么想象空间，让Switch游戏属性变得更纯粹了。

话虽如此，这个创意本身还是非常棒的，只是作为一种固定玩法，纸箱毕竟还是让人觉得不够牢靠，其实Nyko没必要完全模仿Labo，换其他材质的外壳可能会更好一些。当然，要完全开发Switch作为街机的潜能，也需要任天堂和其他游戏厂商开发、移植更多适合街机模式的游戏。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：E3任天堂SwitchNyko

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有