20美元纸板箱，让Switch秒变迷你街机

硬板纸搭上Switch，任天堂的Labo套件充满想象力，也激发了大家的创意灵感，纸板箱谁不会做？这不，Nyko在E3上拿出了Labo的竞品PixelQuest街机套件，只要20美元（约合人民币128元），让Switch秒变迷你街机。

这个创意其实非常简单，屏幕还是Switch的屏幕，1P2P也还是由两个Joy-Con手柄充当。如果担心摇杆太小，那么街机套件中还提供两个橡皮套，让摇杆手感尽可能接近真实。现场玩家试玩过后还觉得纸箱挺结实，如果你不真像在街机房一样用力拍击按键的话。当然，手柄和屏幕的尺寸都摆在那儿，想要100%还原街机的游戏体验是不可能的，只能说和好友挤着游戏一定能回忆起童年的快乐时光。

说起来街机套件似乎和任天堂开发Labo的初衷不太一样，任天堂希望通过Labo在激发大家的想象力，让Switch能够成为寓教于乐的工具。除了机器人套件外，另一组Labo创意套件中的游戏以模拟现实生活为主，更多的是针对未成年人和儿童。而Nyko公司的街机套件显然没留给大家什么想象空间，让Switch游戏属性变得更纯粹了。

话虽如此，这个创意本身还是非常棒的，只是作为一种固定玩法，纸箱毕竟还是让人觉得不够牢靠，其实Nyko没必要完全模仿Labo，换其他材质的外壳可能会更好一些。当然，要完全开发Switch作为街机的潜能，也需要任天堂和其他游戏厂商开发、移植更多适合街机模式的游戏。