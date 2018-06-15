限制《堡垒之夜》跨平台引争议，索尼官方回应

《堡垒之夜》（Fortnite）是今年最火的游戏之一，先后登陆PS4/Xbox One/PC/iOS等平台。在今年E3的任天堂直面会上，传闻已久的NS版也正式公布，并立即提供免费下载。

这也受到了玩家的热烈欢迎，Epic表示，公布24小时后，NS版就获得了超过200万的下载量，全球多平台已经累积了超过1.25亿《堡垒之夜》的用户。

《堡垒之夜》的另一个特色是多平台玩家可以跨平台联机，例如PC版玩家可以和各主机玩家联机；Xbox One玩家也可以和NS玩家联机。

不过，PS4版玩家虽然可以和PC/iOS玩家联机，但并不能和Xbox One以及NS玩家联机。

这也并不是索尼第一次这样做，之前《我的世界》和《火箭联盟》同样不能和其他主机联机。

不仅如此，如果在PS4上使用了Epic账号的话，同样账号就无法NS或者Xbox上使用；而后两者却可以使用同一个账号。

这也引发了不小的争议，近日索尼也特意向知名媒体BBC发表声明，表示“我们乐于看到PS4玩家对提升游戏体验的兴趣，不过PSN已经有每月超过8000万活跃用户，这个庞大的玩家群体可以让用户通过PSN平台来畅玩《堡垒之夜》以及其他联机游戏。”

“另外，我们也支持《堡垒之夜》玩家和PC、iOS以及将来的安卓玩家进行跨平台对战，为PS4玩家提供和其他平台玩家对战的机会。”

显然，PS4版不是不能跨平台联机，而是不想和Xbox/NS版联机——毕竟拥有更大的在线玩家群体是自家的明显优势，支持和其他主机联机则会抵消这一优势。

至于账号在PS4平台使用后就不能登录其他主机的问题，索尼还没有做出明确回应，而这显然并不合理，索尼这纸声明目前来看并不能完全解决问题。