《死亡搁浅》官方中字预告：弩哥绝育，干快递生存

索尼E3发布会，小岛秀夫发布了《死亡搁浅》第四部预告片，不过晦涩的内容让人雾水，日前索尼官方发布了这部新预告中文字幕预告片，游戏剧情可以搞懂一些了，一起来看下。

官方中文预告片：

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视频虽然一样，游戏内容可以参考之前发布的游戏详情，不过官方版中文对其中一些专有名词做出了翻译，可以清晰获悉游戏背景，比如提到了“弩哥”扮演的主角Sam Porters Bridges拥有绝种（绝育）因子，以及基拉里昂过敏症，基拉里昂即那些黑影怪物的名称，当这些怪物接近主角会出现皮肤红斑过敏现象，还有流泪副作用，这些综合症统称为杜姆斯（Dooms），作为游戏里的关键背景元素。

▲主角Sam Porters Bridges官方中文名

另外，那位雷雅赛杜扮演的女性角色可以看见那些黑影怪物，所以她的杜姆斯指数比较高，而“弩哥”扮演的主角Sam Porters Bridges是看不到的，只能通过皮肤过敏感应到，或者通过婴儿启动的探测器观察。

除此之外，Sam被怪物吃掉后会爆发虚爆，周围留下一个火山口的大坑，而Sam可以依靠水下灵体进入身体重新复活，但外面的时间仍然会流失，所以会产生大量搁浅生物。

然后，雷雅赛杜扮演的女性角色吃的隐生虫可以消除时间雨引发的时间加速效应，暗示这可能是游戏里的关键道具。

游戏演示采用PS4 Pro主机，尚未公布发售档期，敬请期待。

高清视频画面：