国内玩家福利？索尼PS Now将开放游戏下载功能

索尼推出的PS Now是一个游戏串流服务，和Netflix非常像，允许玩家在他们的设备上游玩云端渲染的游戏。由于是云端渲染，玩家只能串流游玩游戏，无法下载。不过这种情况要改变了，因为PS Now现在加入了一个“下载游戏”选项。

Reddit玩家分享了一张图片，可以看到PS Now暂停菜单中有了“下载游戏”选项。尽管目前下载按钮还不能用，但这意味着将来可能会允许玩家下载游戏。

看起来索尼的PS Now将和EA会员以及微软的Xbox Game Pass一样，允许订阅的玩家将游戏下载下来，而不再是串流游玩。

加入下载选项对PS Now订阅用户来说无疑是一件好事儿，尤其是对那些网络有延迟的订阅用户。在本地的机器上游玩，显然就没有了网络延迟，大大提升了用户体验。

PS Now刚公布时支持大量设备，包括PS3、PS Vita、PS Vita TV以及所有Bravia电视、索尼蓝光播放器、三星智能电视。但从2017年8月15日起，该服务仅支持PS4和Windows PC平台。如果PS Now今后真的开放“下载游戏”功能，那么可能只能在PS4上开放，PC平台应该不会兼容。

PS Now包月费用为19.99美元，包三个月则收费44.99美元，年费的话100美元。目前港服不支持，想玩的话，可以去日服。