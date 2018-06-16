我在鬼屋见识了《消逝的光芒2》，并采访了游戏主创

E3期间，我受邀参加了《消逝的光芒2》的小黑屋演示，并对开发这款游戏的主创人员进行了采访。和CDPR一样，开发《消逝的光芒2》的Techland也是一家来自波兰的游戏公司，他们俩在E3期间针对媒体进行演示的小黑屋恰好挨在一块儿——一边充满了未来科技感，另外一边则是丧尸后启示录风格，相映成趣。

Techland的小黑屋在布置上别具一格，因为这群波兰人直接把演示会场装饰成了鬼屋。入场通道的角落蜷缩着一个由专业演员扮演的僵尸，一边抽搐发抖，一边咕哝这嘶吼。正当我的全部注意力被这只僵尸吸引住时，斜对面光线更暗的角落突然蹦出了另一只僵尸，并张牙舞爪地向我扑来。正当我惊吓得不知所措时，制作人举着探照灯闪亮登场；而见到强光的僵尸则立刻陷入了痛苦状态，然后踉踉跄跄地逃出会场。

“记住，我们游戏里的僵尸怕光！”在雷动般的掌声后，制作人开始了游戏展示。

演示的前半部分主要聚焦于跑酷内容，在后启示录风格的高楼大厦废墟之间腾挪穿梭的爽快感丝毫不逊于《镜之边缘》。跑酷的动作细节和潜行战斗的过程看起来明显比前作更加流畅自然。

而演示的后半段则聚焦于展示这部新作最重要的亮点：非线性叙事。在演示中，你将遭遇一群私自占领控制水源的暴徒，而你可以选择伸张正义，或者与他们合作垄断水源。接下来的部分制作人则分别展示了两种不同选择下的不同结果。

假如你选择伸张正义，则会在打败暴徒后替城市恢复正常的秩序。街上有给每个市民免费提供的自来水，而武装到牙齿的士兵则会整整齐齐地在街上巡逻，居民安全也因此变得更有保障。然而这样的选择同时也让权力变得集中且缺乏监督，城市政权很快发展成了独裁和暴政，你能看到士兵在街道上肆无忌惮地打压异见人士，滥用私刑，并且贪得无厌地搜刮民脂民膏……

假如你选择与暴徒合作，那么就将成为他们的合伙人，从而垄断整个区域的水源。虽然接下来的时间城市不会有任何水源供应，所有居民都生活在水深火热之中——但也正因为针对水的贸易变得更加频发，城市商业变得更为繁荣，各个区域之间的居民流动和交流也变得更为频繁。而你本人则可以定时从水源贸易中抽取属于自己的分成。

值得注意的是，这只是进入游戏后你将面临的第一个重要抉择。根据制作人的解释，正式版游戏所有重要的后续支线都会设计类似的不同剧情走向，而你的选择不但会直接决定你的游玩过程，也会进而影响到整个城市的基本面貌，以及未来发展的命运。

“那么人类在这款续作中会成为比僵尸更为危险的因素吗？”

“当然不会！”根据制作人的解释，在《消逝的光芒2》夜晚遭遇僵尸的体验目前尚未向公众进行任何演示，而这也是目前让许多人误以为这部作品更倾向于表现人类勾心斗角所带来危险的原因。“虽然现在还不能明确描述，但是我保证僵尸给你带来的压迫感绝对不会低。”

此外根据制作人介绍，这部新作的地图尺寸大致相当于4倍于初代游戏。根据玩家游玩方式的不同，这款游戏少则能提供15小时的游戏时间，多则能让你沉浸500小时以上。至于前作的后续运营问题，制作人表示初代《消逝的光芒》已经连续运营了3年，接下来还会持续为它制作2年份的DLC和优化补丁。

如今有许多来自波兰的工作室都开发出了震惊世界的大作。在中国游戏圈，波兰游戏甚至一度成为了“良心”的代名词。对此，我非常好奇波兰人总是能在游戏领域取得巨大成就的原因。而Techland的制作人则非常谦虚地表示11 bit、CDPR以及他们自己仅仅是从最近地几年才逐渐具备一些全球影响力地，而且距离动视这种级别地巨无霸依然差距甚远。“当然，如果非得指出其中缘由，我认为是恒心。Techland是一家成立于25年前地游戏公司，而我们只是坚持做了自己长期以来一直坚持做的事儿……”