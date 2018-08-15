“上帝模拟器”游戏曝光：动一动鼠标就能让人类毁灭

美国独立游戏厂商Crytivo Games曝光了“上帝模拟器”游戏《宇宙主义》最新预告，这款游戏可以扮演上帝，管理行星，不过小心了，鼠标的一举一动稍有偏差就能毁灭人类，行星。

预告片：

本作2014年就已公布，不过当时采用的是众筹形式开发，但因为游戏系统太复杂，游戏元素太多，游戏一直不断延期，不过随着逐步壮大，该作已经制作完备，还加入了剧情模式，玩家可以跟随行星出现第一种生命，到出现人类，再到人类发展出可以星际旅行的能力的壮阔篇章，扮演上帝执行宇宙管理。

游戏封面

这次曝光的预告片展示了游戏的剧情模式，“上帝”跟随一个早期人类家庭，逐步发展壮大建造现代化都市，再到可以与外星人对抗的恢弘星球大战，“上帝”不仅管理地球，还得管理宇宙其他行星。

人类登陆外星

据悉，“上帝模拟器”是模拟经营类游戏的一个小标签，但庞大的游戏规模却让游戏厂商不愿意尝试，但随着《上帝也疯狂》以及《黑与白》的推出，以及随后《模拟城市》开发商Maxis推出的《孢子》，从此让“上帝模拟器”游戏类型名声大噪。

玩家只能观察人类发展，但可以控制自然、制造生物病毒

这款《宇宙主义》游戏正是极具创意的“上帝模拟器”新作，与传统模拟游戏不同，“上帝模拟器”不强调玩家管理和控制居民行为，而是以一种更加接近现实的手段诱导行为，玩家可以扮演上帝，可以呼风唤雨，但不能直接命令居民前往何处做什么，这种强调玩家与AI控制的居民通过“交互”来达成目标的游戏自然比玩家直接干预的传统模拟游戏难的多，因为一不小心就会让行星爆炸，人类毁灭，如同《模拟人生》游戏中NPC莫名其妙就被玩家搞掉了。

人类玩脱

玩家扮演上帝的角色，可以运用治愈、创造、毁灭改变星球，整个系统由复杂的生物行为、天气系统和动态事件构成，随着时代的推移，这些生物星系中探索、殖民，发现新星球。其中生物计划中，玩家可以创造致命病毒摧毁消灭威胁文明。

人类打造出星际旅行科技

Crytivo Games表示《宇宙主义》已经开发完备，预定8月28日正式发售，登陆Steam、开发商自己的官方商店Crytivo Store、Humble Bundle、GOG平台。

游戏截图：