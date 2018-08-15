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《怪物猎人：世界》PS4 Pro/X1X/PC版画面对比：PC完胜

2018-8-15 14:47:11来源：3DMgame作者：Goku责编：远洋评论：

《怪物猎人：世界》已经登陆PC平台，这款游戏成为了卡普空有史以来最成功的的游戏。今日外媒发布了《怪物猎人：世界》画面对比视频，比较了PS4 Pro，Xbox One X和PC三个版本的画面效果，一起来看看吧。

对比视频：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看

从视频上来看，PC版《怪物猎人：世界》拥有最出色的画质，超越了主机平台。不过在对比之前，让我们首先了解一下主机的运行情况。Xbox One X版《怪物猎人：世界》是以原生1700p运行，而PS4 Pro这是棋盘渲染1800p，两个版本都是30帧，但在1080p分辨率下，游戏能够以60帧的速度运行，但很难全程保持60帧。

对于PC版《怪物猎人：世界》来说，玩家至少需要一块i5-4460，或AMD FX-6300，GTX 760 2GB或R7 260x才能达到最低需求。而推荐配置要求为i7 3770 3.4GHz，GTX 1060，8GB RAM。本次《怪物猎人：世界》对于CPU的要求很高，简单来讲，游戏把一个关卡的所有内容都载入到了一起，防止频繁读取出现，因此玩家必须要有一个强力CPU才能够流畅体验。

PC版《怪物猎人：世界》画面完胜主机版，PC版无论是在光影效果、远景描绘、环境光遮蔽、环境光反射、渲染品质、材质贴图过滤效果等等方面都更胜一筹。此外，PC版的水面效果反射和立体渲染也超过主机版。不过在测试中，外媒使用的强力配置遇到了一些掉帧情况，这是让玩家感到不满意的地方。

综合来看，PC版《怪物猎人：世界》是三个版本中画质最出色的一个，虽然掉帧问题有些让人讨厌，但丰富的画质选项也确保了不同配置能够流程体验。总体而言瑕不掩瑜，卡普空对PC版《怪物猎人：世界》可以说是花费了很大心血，如果玩家配置足够的话，绝对可以领略到《怪物猎人：世界》最棒的品质。

视频截图：

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关键词：怪物猎人

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