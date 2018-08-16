《绝地求生》推出“回忆”模式：带你回到一年前的抢鲜体验时期

IT之家8月16日消息 今天，《绝地求生》官方宣布将推出一个特别的活动模式《回忆：抢先体验》，带玩家回到一年前的抢鲜体验时期。

官方称，《绝地求生》自2017年3月抢先体验上线以来已经一年多了。现在的版本和当时相比,游戏内容发生了很多变化。为了让玩家们回忆当时的感受，这周我们准备了一个特别的活动模式《回忆：抢先体验》。本周的活动模式内容除了部分内容之外，与抢先体验时期的绝地求生非常相似。

具体的活动模式内容如下：

活动日程

活动开始日期：北京时间8月17日上午10点

活动结束日期：北京时间8月20日上午10点

支持模式

4人组队

地图：艾伦格

NA/EU/AS：第1人称&第3人称

KR/JP/SEA/OC/SA:第3人称

活动规则

本次活动模式设置，同抢先体验版设置类似

最多100名玩家，最多25个团队在艾伦格地图进行战斗

地图会掉落3级头盔和3级防弹衣，空投箱里会出现Tommy Gun和Kar98k

吉利服和迷彩棉夹克也会出现在空投补给箱

蓝圈的伤害不会与离安全地区的距离成比

不会出现摩托艇

每个武器的性能以及跳跃、翻越功能与目前一般模式设置相同

初始岛会有道具掉落

其他规则