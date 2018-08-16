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《绝地求生》推出“回忆”模式：带你回到一年前的抢鲜体验时期

2018-8-16 11:17:06来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家8月16日消息 今天，《绝地求生》官方宣布将推出一个特别的活动模式《回忆：抢先体验》，带玩家回到一年前的抢鲜体验时期。

官方称，《绝地求生》自2017年3月抢先体验上线以来已经一年多了。现在的版本和当时相比,游戏内容发生了很多变化。为了让玩家们回忆当时的感受，这周我们准备了一个特别的活动模式《回忆：抢先体验》。本周的活动模式内容除了部分内容之外，与抢先体验时期的绝地求生非常相似。

具体的活动模式内容如下：

活动日程

  • 活动开始日期：北京时间8月17日上午10点

  • 活动结束日期：北京时间8月20日上午10点

支持模式

  • 4人组队

  • 地图：艾伦格

  • NA/EU/AS：第1人称&第3人称

  • KR/JP/SEA/OC/SA:第3人称

活动规则

  • 本次活动模式设置，同抢先体验版设置类似

  • 最多100名玩家，最多25个团队在艾伦格地图进行战斗

  • 地图会掉落3级头盔和3级防弹衣，空投箱里会出现Tommy Gun和Kar98k

  • 吉利服和迷彩棉夹克也会出现在空投补给箱

  • 蓝圈的伤害不会与离安全地区的距离成比

  • 不会出现摩托艇

  • 每个武器的性能以及跳跃、翻越功能与目前一般模式设置相同

  • 初始岛会有道具掉落

其他规则

  • 只支持4人组队模式，可以开、关自动匹配

  • 天气为晴天

  • 游戏中会出现轰炸区和空投补给箱

  • 无队友伤害

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关键词：绝地求生回忆模式

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