【IT之家评测室】有人的星球并不孤独：《无人深空 NEXT》体验

如果说哪一款是已经发售的最著名的大饼，恐怕非《无人深空》莫属，同时它也造成了Steam的审核政策甚至部分地区法律的改变，可以说是游戏业界的传奇之作。尤其是令人夸张的演示更是让玩家在购买游戏并且游玩之后大呼上当，随后迎面而来的是山呼海啸般的质疑以及急速下跌的玩家数，而《无人深空》也就成为了近几年最大的笑话，当然在《幻》到来之前。

不过和其他怼天怼地怼玩家的工作室不同，Hellogame在一片叫骂中闷声研究新的游戏元素，甚至可以说将游戏推倒了重新制作，不知不觉《无人深空》已经存在了两年，同时《无人深空NEXT》携带着多人模式来到我们的面前，和两年前的游戏不同的是，如今的《无人深空》无论是优化底层还是游戏玩家都已经做了大量的改良，甚至说开发了新的游戏也不为过。

感谢微软Xbox提供的《无人深空NEXT》的激活码，现在就让我们看看什么才是《无人深空NEXT》。

多重绚丽的宇宙

在最初的E3游戏展上，无人深空的制作商就已经表示通过内部算法，可以生成最多接近于2的64次方-1颗行星，当然最终由于机能的限制，基本上拥有40多亿颗行星就已经顶天了，不过仍然给人无穷的希望，大家在最初游玩的时候纷纷表示想要在这数十亿颗行星之中寻找到属于自己的家。可是令人失望的是，《无人深空》的初版给人的感觉只有重复与无聊，而号称不重复的行星也只能说是简单的堆叠，丝毫没有引人入胜的地方。

而在《无人深空NEXT》中，这一切都已经有所变化，经历了数个版本的迭代更新，NEXT版的深空宇宙要生机勃勃得多。而每一颗行星看起来也更像是一颗颗行星，从小编游玩的情况来看，星球上重复的生物很少，同时也符合人类对于外星生物的想象，没有哪种极度抽象的生物体出现。

同时在《无人深空》推出Xbox One版本的时候，这款游戏已经拥有4K画质强化，于是在微软Xbox One X强化的机能下，无人深空所营造的繁荣景象得以完全地呈现。可以说每一次截图都十分地唯美，让人沉迷于景色之中不可自拔。

▲还是宇宙飞船里面最安全

在所有生成的行星中，基本上属于五类，正常、高温、严寒、辐射以及毒素，每一个都要特殊的装备才能忍受，当然这是现实社会，实际上一套宇航服就可以应对所有的复杂环境，当然你要做的是保持维生系统正常运行，不然就会扣血然后GG。

《无人深空》为Xbox One X提供了画质优先和速率优先两种模式，其中画质优先不难理解，而速率优先则是牺牲部分画质已获得更出色的速度，不过经过测试，基本上微软Xbox One X只有在空间站或者深空才能获得接近60帧的速率，而在星球这样复杂的环境，还是老老实实使用画质优先吧。

标准RPG的合成

旧版《无人深空》的合成系统让人感到十分地无语，而在《无人深空NEXT》中，这种情况就得到了大幅的改进。

在NEXT中，出现了精炼器这种神器，它可以让玩家对采集到的初始资源进行加工，来获取更加稀有的高级材料，不再需要因为缺少某样稀缺资源而在各个星系之间疲于奔命。不过也正是精炼器的存在，《无人深空NEXT》就像网页游戏一样有一种刷子的成分。

低级宝石升级成为中级宝石，随后又变成高级宝石，使用高级宝石打造性能出色的武器或者装备，这个套路大家是不是很熟悉呢？当然如果你对想要一刀999的快感，拥有无限资源的沙盒模式欢迎你。

我才是指挥官，目标征服全宇宙

是时候准备舰队去征服全宇宙了，当然首先你需要自己组成一个军队。在NEXT中，原本单调的空间站得到了进一步的升级，看起来不像是小摊贩在销售自己的商品，而是一个真正的集会所。

全新打造的空间大厅融合了众多的功能，包括商店、任务委派，其中万能的商人能够出售各种平时难以获得的原材料以及设计蓝图，只要你有钱就可以获取这些产品。甚至鸡贼的玩家还可以学习这些外星佬的本地语言。

除了这个空间站之外，玩家还可以购买NPC以及原始战舰，还有属于自己的货船，另外通过原材料来装扮这些舰船，成为自己第二个家。甚至还可以招聘小弟也就是护卫舰，浩浩荡荡地在宇宙漫游，成为宇宙中的一霸，只是如此规模的舰队距离空间大战还有很长的距离要走。而《无人深空NEXT》也只是给我们一个雏形，未来如何发展需要等待新一轮的更新。

亡羊补牢，一点也不晚

很难有一款有游戏能够像《无人深空》这样从出道巅峰直接过山车进入谷底，同时又随着时间重新攀登，显然作为一款剧情片，《无人深空》显然是合格的，因为它充满了戏剧性，同时随着游戏的改良，我们可以很明显地看到工作室的用心，无论是游戏玩法还是游戏画质/优化，似乎都和初代有着云泥之别，如果你是一名刚入坑的萌新，那么如今的《无人深空》还是对得起自己的价格的。

只是这款游戏在E3挖的坑实在是太大了，尽管已经来到了《无人深空NEXT》，但是和E3所展示的仍然有很大的区别，尤其是多人模式，这一次增加的多人模式更像是未来战争的一个小蓝图，距离大家所想象的空间战争还有很大的距离。

好在工作室仍然继续承诺未来将不断更新游戏，我对于这款游戏还保留着最初的期待，毕竟在这个谁都可以翻身的时代，我们有什么理由不相信充满诚意的工作室不断地琢磨这块璞玉，最终绽放光辉呢？

当然这一切的前提是工作室的充满诚意以及玩家的耐心，如果是另一个说被喷子喷死的游戏，那就另当别论了。