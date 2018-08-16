微软343工作室澄清：《光环：无限》就是《光环6》 并非前传

早在2014年10月时，《光环》开发商343工作室的老大Bonnie Ross就表示：将来的《光环》游戏命名不再采用附加数字的形式。因此当今年E3上微软公布新作《光环：无限》时，名字中并没有加6。

然而当时依旧很多玩家感到困惑，因为眼前的游戏是《光环：无限》，而不是《光环6》。现在343工作室人员Jeff Easterling站出来解释：《光环：无限》就是《光环6》，尽管名字中没有加6。

在最近的Mixer播客上，他说：“这就是《光环6》，你把它当做《光环6》就行。不要认为它是什么怪异的前传。它讲述接下来的故事，是新的篇章。”

实际上工作室领导Chris Lee之前就已确认《光环：无限》是2015年游戏《光环5：守护者》的直接续作，《光环：无限》将更加专注士官长本人的故事，这是因为《光环5》因为士官长戏份减少而受到了玩家的批评。

今年E3上公布的首个预告尽管很惊艳，但实际上这是为新游戏引擎Slipspace打造的宣传片，而非游戏本身。微软尚未展示任何实机玩法。

有传闻称《光环：无限》将至少分两部分发售，首先是单机战役2019年底发售，随后是多人模式2020年推出，但微软官方并没有证实这个消息。

有趣的是，343工作室之前曾说过，他们在《光环：无限》上正在改变设计手法，希望给玩家带来“新的和意外的方向”。这意味着343工作室至少并没有赶工这款游戏，而是寻求改变。

目前《光环：无限》由343工作室和外部工作室SkyBox联合开发。