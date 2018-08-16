《无双大蛇3》新“五神”演示，宙斯、奥丁齐上阵

光荣特库摩欧洲公布了《无双大蛇3》的新演示，为我们带来了宙斯、奥丁、玻耳修斯、雅典娜以及阿瑞斯的新演示。在演示中为我们带来了几名神祗不同的武器和招式，以及他们各具特色的无双大招，而这几位欧洲的神在游戏中的日本战场上的表现也是相当勇猛。

《无双大蛇3》将会在10月19日正式发售，登陆PS4、Xbox One、PC和Switch。

《无双大蛇3》新演示：

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高清视频画面：