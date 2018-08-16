《只狼》飞身刺杀新招式公布：科隆展现场将提供试玩

《只狼》官方推特为我们带来了一段非常简短的游戏新画面，展示了游戏中从高处跃下时可以使用的刺杀姿势，并表示游戏将会在科隆游戏展现场提供现场试玩。

《只狼》飞身刺杀新招式：

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官方推特写道：“只要你能够完成击杀，那么击杀的过程只是自然而然的。”而官方的这句话似乎也是在向玩家们暗示，在游戏中可能会有非常多的击杀手段，而玩家们可以进行随心所欲的选择。

《只狼》将会在2019年正式发售，登陆PS4、Xbox One和PC。