电竞出征亚运会！“问题少年”从网吧走向赛场

也许再过N年，《头号玩家》中描述的场景会成真，人们生活在自己的“绿洲”中，而现实世界早已糟糕透顶，唯有虚拟世界是美好的。

18日，印尼雅加达亚运会上，一支来自中国的电竞国家队将亮相，这也是电子竞技首次被亚运会纳入表演赛，总共有六个项目，中国在其中三个项目获得参赛资格。

然而，对于这支平均年龄20岁左右的年轻队伍，这场表演赛仅是一个热身，真正的赛场或许是2024年的奥运会。从何时起，电竞也开始在亚运会奥运会这样的重大国际体育赛事上沾得雨露，甚至可能获得进入奥运会项目的资格。

在7月21日举行的国际奥委会电子经济论坛上，电竞经济联络小组成立，该组织旨在推动电竞进入奥运会。据悉，《英雄联盟》已经确认将在下一届亚运会上成为正式项目，并有可能获得进入奥运会项目的资格。

一石激起千层浪，这个消息对于许多人来说是不能接受的，电竞项目进入奥运会，可见电竞产业已得到了国家的重视和认可，而这与国内一片反对游戏成瘾的声音背道而驰。

值得玩味的是，今年6月，世界卫生组织宣布把“游戏成瘾”列入新版《国际疾病分类》，引起大范围的讨论。不仅如此，就连马云也曾质疑过电竞列入奥运会项目一事，并发问价值在哪儿？他认为，国家对游戏的管理可能需要加强。

从网吧到职业赛场

在这支电竞国家队中，雅加达亚运会英雄联盟项目中国队队长简自豪在成长为电竞职业选手之前就曾承受过一些社会压力。

简自豪对央视讲道，“当时家里意见很大，基本上都会去网吧抓我，抓到就会打我。”简自豪也是一名电子竞技明星选手，16岁出道，21岁拿下世界冠军，他曾因为上网打游戏常常被父母老师轮番教育，矛盾一度不可调和，直到有俱乐部找上门，邀请他去打职业联赛，这一情况才有所改变。

电子游戏向来是一把双刃剑，使好了，“网瘾少年”也能走出网吧为国争光，使不好，“网瘾少年”只能成为“问题少年”，但偏偏能走出网吧为国争光的“网瘾少年”只是冰山一角。

张雨辰是雅加达亚运会王者荣耀项目中国队的队长。1994年出生的他，在电子竞技圈内被称为老帅，今年以千万的身价完成转会，成为王者荣耀职业联赛内第一位身价超千万的选手。他接受央视专访时坦露，

打游戏打得很好的人很多，但是有机会接触到职业，包括能在职业圈有一席之地的人，其实是凤毛麟角。

换言之，电竞更多是大多数人用来打发时间的娱乐项目，从业余走向职业，只有少数人。当兴趣发展成职业，并非所有人都有这份勇气和坚持，看一下这份训练时间表就知道了。

▲电竞国家队的时间表（来源：央视）

乘着政策东风

尽管面临多方质疑，仍阻挡不了势如破竹的电竞产业。

近年来，电子竞技成为了青少年群体中一种十分流行的文化现象，中国7.51亿网民中就有4.2亿人玩游戏，占比过半。

2018年中国电竞市场规模将逾880亿元人民币。电竞用户规模达到2.6亿人，几乎占到全国总人口的20%。

有人气的地方就有商机，互联网巨头也纷纷布局电竞版图，巨头布局的方向所指之处盘根错节，在直播、新零售、教育等领域开花结果。不知不觉，电竞已经“入侵”了我们生活的方方面面，饭后一局王者荣耀，下班后玩“吃鸡”，早已成了许多人的家常便饭。

这几年来，电竞产业异军突起，发展迅猛，还得到了国家的重视。

“网瘾少年”走出网吧，出征亚运，这里少不了国家对电竞产业的倚重，正是这股东风，让中国电竞选手也能登上亚运，甚至是奥运会的舞台。

2003年，国家体育总局正式批准将电子竞技列为第99个正式体育竞赛项目。

2008年，将其改批为第78个正式体育竞赛项。

2017年，国际奥委会承认电子竞技为一项运动。

2017年12月，上海市发布了《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》（简称文创五十条），其中就着重提到电竞游戏产业，提出要加快建设全球电竞之都。

2018年5月，亚奥理事会公布六个电竞项目作为表演项目出现在雅加达亚运会上……

巨头争先布局

此次共有六款游戏入选亚运会，其中三款来自腾讯，除了游戏巨头腾讯在电竞上雄踞一方，其他互联网公司又是如何分食电竞市场的呢？

今年3月，斗鱼TV宣布完成新一轮1亿美元融资，腾讯出资4亿元领投，8月腾讯再次与凤凰资本领投斗鱼TV的C轮融资，共计15亿元。

2016年3月30日，阿里体育旗下电子体育事业部亮相，宣布正式启动原创电竞赛事WESG（World Electronic Sports Games），并将创建电子竞技的开放平台；

2016年，动视暴雪宣布，将基于当前热门的FPS游戏《守望先锋》组建专业电竞联盟，动视暴雪旗下的暴雪娱乐将成立首个这样的联盟，联盟中将有多支代表全球各个城市的战队。

2017年中旬，京东游戏宣布，已完成对原LPL队伍“QG”及LSPL队伍“NON”两支战队的收购，更名为LPL职业战队分部“JDGaming”及LSPL职业战队分部“JoyDream”，正式向职业联赛进军。

2017年12月底，B站成立了电竞俱乐部“Bilibili Gaming（哔哩哔哩电竞）。

在巨头疯狂布局电竞产业的时候，电竞人才的缺口也催生了教育产业的发展，各大高校纷纷开设电竞专业，为这一产业创造新生血液。

当下已经有二十多个高校开设了电子竞技专业。据媒体报道，北京大学新开设了一门电子游戏的选修课，据称选课结果“爆掉了”，场场爆满。

很多媒体称，北大作为学科风向标，设立这种课程在一定程度上为电竞游戏“正名”——电子游戏并非是洪水猛兽。就在2016年，教育部曾在新增设的13个专业中，将电子竞技运动与管理作为新学科，列在体育大类之中。

除了高校之外，山东蓝翔技校也在去年开设了电竞学院。5月11日，据路透社报道，牛津大学将与腾讯合作首次开设电竞课程。

调查机构伽马数据发布的《2018年电子竞技产业报告》称，中国电子竞技产业正处于高速增长轨道，2018年市场规模将逾880亿元人民币，两年内预计增长350亿元。

也许再过N年，《头号玩家》中描述的场景会成真，人们生活在自己的“绿洲”中，而现实世界早已糟糕透顶，唯有虚拟世界是美好的。