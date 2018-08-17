《魔兽世界：争霸艾泽拉斯》评测：玩就完事儿了

《魔兽世界：争霸艾泽拉斯》从某种程度上来说，算是暴雪基于《军团再临》日常公式下做出的加强进化版。在我响应国王/酋长的号召，踏入新地图的那刻，那熟悉的章节式任务、神器系统，都让我恍如昨日。而满级之后，望着满地图的世界任务图标和各种声望要求时，自己好不容易调养好的肝部，又一次开始隐隐作痛了...

为了联盟/部落

倒在了勇士们脚下的堕落泰坦阿古斯，象征着联盟与部落联合抗敌取得了完全的胜利。萨格拉斯被万神殿封印，伊利丹成为了他的看守，在永恒的时空之间进行着恶魔狩猎。燃烧军团的远征，彻底结束了。

萨格拉斯在弥留之际用剑插向了襁褓中的星魂艾泽拉斯，我们的母星因此受到了重创，从伤口中喷涌而出了许多带有星魂力量的矿石：艾泽里特，而《争霸艾泽拉斯》的故事便因此而起。

战争是《争霸艾泽拉斯》最为核心的旋律。不同于之前版本，联盟和部落们虽然有着许多的摩擦，但是始终要为了拯救艾泽拉斯而联合在一起进行战斗。在新版本中，为了争夺艾泽里特的强大力量，建立自己的霸主地位，联盟和部落将他们全部的注意力和怒火都转移到了对方的身上。部落大酋长希尔瓦娜斯为了阻断联盟运输艾泽里特的海上运输道路，一把火烧掉了暗夜精灵的家乡，世界之冠泰达希尔。而联盟方面为了复仇，举兵攻打幽暗城，誓要希尔瓦娜斯血债血偿。

战争之火并没有因为两座城池的沦陷结束，反而越烧越旺，蔓延到了整个艾泽拉斯。如何在可以预期的世界大战中取得优势，赢下战争，成了两个阵营迫在眉睫的事项。为此，双方开始秣兵历马，四处寻找战争的盟友，《争霸艾泽拉斯》的故事就此展开。

首先被找到的盟友就是曾经一起抗击军团的破碎群岛原住民们，他们以同盟种族的身份加入到了争夺艾泽拉斯霸权的战斗中来。同盟种族解锁要求相当苛刻，玩家需要获取对应种族的声望和成就，才能开启他们的任务线。对于没有经历过《军团再临》版本的玩家来说，基本上就不用想着玩新种族了。因为这些种族的声望和任务线普遍又臭又长，尤其是联盟的两个后期版本声望，想要崇拜少说也要半个月，这还是不算你把角色练到110级需要的时间。我很奇怪暴雪为什么非要在新版本开启后，还要为新种族设置如此之高的门槛要求，让玩家反过头去游玩之前版本的内容。如果仅是为了给上个版本爆肝的老玩家们一些福利，那么联盟和部落明显难度不一样的解锁成就，也显得不太“公平”。

这些同门种族并没有新手任务，也没有多少相关的剧情。暴雪似乎是将玩家之前解锁这些种族所做的努力，当成了新种族的背景任务。这样做无可厚非，但是这次同盟种族无论是从故事还是相关任务来说，和之前的血精灵/德莱尼，地精/狼人的种族精细程度都没法相比。

作为已经运行了十四年的游戏，而且之前还有着数年的《魔兽争霸》的故事基础，《魔兽世界》的剧情到现在能“聊出花”的东西，实际上已经没有多少了。《争霸艾泽拉斯》中联盟和部落的故事大体脉络上比较相似，都是类似“和该国公主交好，帮助盟友复兴”之类的剧情，然后根据赞达拉和库尔提拉斯的人文特点和地理特征进行了各自的衍生。

在暴雪顶尖的剧本写作功底加持下，每张地图的任务线都非常连贯而协调，地图之间的剧情也有着非常大的区别与特色。在沙漠中潜藏着宝藏的沃顿，我们需要解决狐人族和蛇人族的矛盾，纳兹米尔里你将会见到许多的上古众神，了解这些古老生物们的秘密。提拉加德海峡里有着迷惑水手的海妖，一些部分艾泽里特矿石也被运送至此进行着秘密地实验。虽然剧情依旧引人入胜，充满着反转、冲突和伏笔，但是却总是感觉似曾相识，有种“魔兽特色剧情公式”的感觉。

新版本任务的表现方式和《军团再临》并无多少差别，每个阵营都提供了3张大地图供玩家自由选择顺序探索，每张大地图里有自己独特的主线任务目标，根据进程被分成了若干章节。主线任务全部完成之后，会解锁一个串联3张地图剧情的场景战役作为高潮。这时候各个地图中依旧穿插着不少动态/支线任务、数量巨大的宝箱和精英怪物供玩家们探索挑战。

虽然这些内容其中不缺乏有新意的剧情或者特殊的机制，但是整体来说显得比较刻板草率，绝大多数不外乎给一堆程式化的任务编造正当理由。“反派杀/囚禁了我/我朋友，你需要去杀掉/采集多少个人/物品，才能救我们！”类似的任务完成方法基本上都可以囊括为这几种。而且由于不同的阵营直接大地图任务不相通，实际上在《争霸艾泽拉斯》中你能体验的新剧情，要比之前的任何一个版本都少那么一点。这时候支线任务的单调性就被放大了不少。

争霸艾泽拉斯

暴雪从很早之前就一直想要强调《魔兽世界》的pvp内容，但是收效甚微。堪称糟糕的战场竞技内容和怎么改也没改好的pvp属性天赋，逐渐消磨了许多喜欢pvp玩家们的热情。事实上在上个版本之前，除了节日庆祝性屠城和野外杀小号守尸外，你基本无法在《魔兽世界》中见到多少野外pvp的内容。普通玩家们的日常pvp体验都仅限于在集合石旁等队友时，弄死落单的敌对玩家而已，这还要是腿短如DK这样的职业才行。

而这部分内容在《争霸艾泽拉斯》中，发生了翻天覆地的变化。光从资料片的名字就不难看出，暴雪意在这个版本中主打对战系统。而新资料片中最为直观的改动，就是野外pvp天赋的变化。在经历过数个版本的优化和更迭后，暴雪拿出来了一套相当简单粗暴的奖励方式来鼓励玩家使用pvp内容。

和《军团再临》中需要反复升级解锁的复杂pvp天赋系统不同，玩家现在可以自由选择是否开启pvp模式，开启之后即可解锁全部pvp天赋选择使用，还将获得额外的10%任务奖励。不开启的话，一切pvp内容将与你无缘，甚至开关战争模式的玩家所处位面都不一样。为了坚决贯彻落实这一设定带来的优越性，《魔兽世界》甚至因此取消了所有服务器的pvp和pve类别。

这些天赋只要在野外就会生效，甚至在打怪和做任务时，你都将享受到pvp天赋带来的战斗力提升。由于新版本中两个阵营分别使用了不同的大地图，你在升级的时候很难遇到多少其他阵营的玩家。对目前的游戏进度来说，战争模式的并没体现多少鼓励玩家进行pvp的作用，反倒是刷怪带来的巨大收益更加吸引人。

除此之外，玩家还可以从敌对阵营地图的世界任务、海岛争夺战、战争前线等偏向PVP活动中，获得相当多的神器能量和高装等装备。甚至可以说在《争霸艾泽拉斯》中，pvp内容已经以一种相当强势的方式，彻底融入了玩家们的日常之中。以上丰富到以至于“强迫”玩家开启的pvp奖励，多少有些“暴雪爸爸用蜜糖大棒教你玩游戏”的感觉。它在加强了pvp玩家的奖励同时，无疑降低了许多只打副本做剧情的pve玩家游戏体验。

肝的养生与保养

关于如何填充游戏可玩内容这个问题，一直是所有MMORPG的历史性难题，《魔兽世界》当然也不例外。从《燃烧的远征》到《德拉诺之王》，暴雪前后换了许多种方法来促使玩家能在游戏中“一直找到事情做”，但是这些填充内容不是过于繁琐就是强制地令人厌烦，始终无法令玩家们买账。经过反复尝试，《军团再临》中以世界任务和神器能量为主，大秘境副本为辅的三条线并行的日常任务系统获取了相当不错的玩家反响。

虽然一众玩家争相在论坛中抱怨游戏比以往更肝，更劳神费力。但是反复大秘境和动辄数百亿的神器能量，并不能阻挡玩家们在拯救艾泽拉斯的道路上爆肝向前，《军团再临》在线人数较《德拉诺之王》得到了显著的提升，暴雪似乎认为自己已经找到了一种“完善”的日常游戏机制，将其视为圭臬，准备大力推行下去。

《争霸艾泽拉斯》中的日常填充内容，较之前版本进行了部分减法和优化，减少了部分需要反复肝的内容，移除了橙装系统后，装备日常的获取也变得更加容易。而这一切的功劳，都要归于神器项链“艾泽拉斯之心”和“艾泽里特装甲”。

首先要说的是，“艾泽拉斯之心”虽然和上本的神器一样有等级和神器能量，但是本身没有任何特殊属性和技能，它更像是一块供给能量的电池，其作用只有解锁对应艾泽里特装甲（头胸肩三个部位）的增益天赋。这些天赋类似于之前的神器特质和7.3时期的虚空熔炉，但是有着更多的天赋种类和内容可供选择。

艾泽里特装甲较于神器与橙装有着巨大的灵活性。首先以神器为例，神器的装等提升路线相当固定，玩家一般会在资料片开始的头几个对点那些特性进行选择和取舍，到了后期出现等级追赶机制时，早已经满级的神器只能通过更换特质和增加全能等级来提升角色。而艾泽里特装甲则是直接给出了每件都不同的天赋内容，供玩家自由搭配组合。是偏向生存加护盾，还是为了更好地输出强化一些关键技能的伤害，这些都需要你进行取舍。

相对于掉落机制相当“坑爹”的橙装系统，艾泽里特装备的获取要容易的多。本质上它就是一件普通的装备，掉落率和装等都与其它部位没有差别。不会再出现脸黑的朋友到版本毕业也难以获得核心橙，而肝帝/欧皇一天出三橙这种夸张的情况出现。而之前反复刷大米、副本只为爆橙装的费肝运动也将会得到大幅度的缓解。

在先前版本当中，随从任务由于其丰厚的奖励和偏强制性的任务触发条件，和玩家日常生活紧紧地捆绑在了一起。玩家可以指派他们出任务冒险，而这些随从将会为其带回来许多的金币、物品之类的特殊道具，《军团再临》中还有这相当一部分任务和新内容要依靠他们来解锁。玩家需要耗费大量的精力和资源对其进行培养和武装，到了偏后的版本时，复杂而庞大的随从系统，时常会令人头疼不已。

《争霸艾泽拉斯》中要塞和随从功能玩法也进行了大幅度的简化处理。暴雪设计师曾声明，他们不希望随从代替你去冒险，冒险应该是你自己的事情，把《魔兽世界》玩成“收菜游戏”是所有人都不像见到的事情。

随从的数量大幅度进行了减少，这意味着玩家需要把他们全部都派出去参加任务。随机获得的部队种类，也让随从任务更具战略意义和思考。（虽然这部分思考的内容早已被插件全部安排明白了），鼓励玩家自己进行冒险是好事，但是就目前可用的随从任务来看，投资它们的收益和回报根本不成正比，这一大刀直接将其从游戏息息相关的主要玩法，变成了食之无味弃之可惜的鸡肋。

结尾

《魔兽世界：争霸艾泽拉斯》在大幅度加强pvp权重的基础上，继承了系列一贯的高水准叙事和丰富的日常任务系统，对各方面内容都进行了大量的减法和优化，新的魔兽公式已经被完美套用到了其中。

虽然说没有多少特别具有创新的新内容，但是大幅度简化的操作，无疑降低了不少学习成本，对于新玩家和a了很久的朋友们更加友好，上版本爆肝过的朋友们也可以非常轻松地凭借经验快速上手。只是这种公式化的内容，是否真的适合《魔兽世界》这个丰富而底蕴深厚的世界，我们还需要根据时间考验，才能得出结论。