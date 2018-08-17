大神自制首个4K/60帧PS4主题，可透视PS1主机超酷炫

虽然PS4有各种各样精美的主题，但是它们都是以1080p分辨率运行，即使用PS4 Pro也一样，即就是说目前还没有原生4K分辨率的PS4主题，不过PS4主题巫师“Truant Pixel”利用开发机成功制作了个首个原生4K渲染的PS4主题，这是个PS1主机的模型，而且还可以透视主机内部，非常酷炫。

PS1主机主题4K演示：

（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

这个主题并没有UI，而是“Truant Pixel”利用主题SDK软件在开发机后台运行的画面，除了3840×2160分辨率外，运行帧率高达60fps，并且没有任何后置处理，也就是即时演算运行的效果。

▲“Truant Pixel”制作了整套PS1主机模型，可以透视主机内部

据悉，因为PS4无法运行4K分辨率主题，所以这个主题在真正的PS4开发机上只有1080p的效果。

PS1主机主题PS4实机演示：

（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

▲PS1主机3D模型、索尼经典按键标志

另外，这个演示还在研发中，并非最终完成版，但即使完成也会因为索尼的版权无法发布，索尼早前倒是推出了个PS2主机风格的PS4主题。

▲索尼官方PS2主机风格主题

不过有个好消息是，“Truant Pixel”的官方Twitter发布了这个主题的原版4K截图，玩家可以用来作为PS4的静态主题画面，或者用来装饰桌面，手机壁纸都行，算是寥胜于无。

▲PS1主机3D模型、索尼经典按键标志

虽然PS4尚且无法运行原生4K分辨率主题，不过索尼的下一代主机PS5或许可以办到，敬请期待。

高清视频画面：



















