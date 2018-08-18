《GTA OL》外挂作者遭Take-Two起诉：耽误我赚钱了

昨天，美国纽约南区的地区法庭公布了一项临时禁令，禁止一位作者继续传播《侠盗猎车5》作弊软件。换句话说，他被法院裁定禁止制作或售卖《侠盗猎车5》的作弊软件，然后法院会在接下来的时间里继续审理并裁定他是否违反了法律。

这项临时禁令是本案的最新进展，今年3月份，GTA发行商Take-Two工作室对这名外挂制作者David Zipperer提起诉讼，他们称他制作的作弊程序允许玩家在《GTA 5》的在线模式中囤积无限的现金，并可能会对这款游戏和他们的业务造成无法挽回的伤害。他们指控Zipperer在制作作弊程序时将游戏拷贝到电脑中的行为侵犯了他们的版权，所以这个作弊程序也是个非法作品。本次诉讼还包括他违反了《侠盗猎车5》的用户条款，Take-Two将对其索赔最少50万美元的损失。

Zipperer则反驳，因为他的作弊软件是另外的程序，所以没有侵犯版权。他的律师没有回答媒体的询问。

美国地区法院法官Louis Stanton认为Take-Two的诉讼已经足以让他们颁布临时禁令，阻止被告进一步散布这款软件。据报道，这个裁定是基于Zipper没有否认他曾贩卖这款作弊软件的事实。

Zipperer是从去年夏天开始惹上Take-Tow的，因为他制作并以10美元的价格售卖了一个《GTA 5》的程序，本质上是MOD，允许玩家在联机模式下使用现金的漏洞。这不仅破坏了游戏公平，同时也直接侵害了GTA本身所能带来的经济利益。

去年6月份Take-Two发出的警告信已经让Zepperer关闭了Menyoo外挂的发布网站。后来他曾表示会将收入捐献给慈善机构。而在今年3月23日提交的最初投诉中，Take-Two表示他们不得不继续寻求法律手段，因为Zipperer已经断绝了与发行方的沟通，可能已经开始发布第二个作弊程序，本质相同，名字换成了Absolute，售价20到40美元。

Take-Two工作室的诉状中写道：“虽然Zipperer先生最初表现配合，关闭了Menyoo程序的下载，但Take-Two最近又注意到，Zipperer先生又开始发布新的作弊软件。Take-Two曾多次要求Zipperer停止故意的侵权行为，但他拒绝配合。根据目前掌握的情况，Zipperer正在继续侵犯Take-Two的利益。”

Zipperer表示这个临时禁令是不必要的，因为他已经不再发布作弊软件，也不再通过它盈利。他还说这个案件应该改到他所居住的乔治亚州法庭，但Stanton法官拒绝了他的要求，因为在《侠盗猎车5》的用户协议中明确声明Take-Two有权利在纽约州处理该事件。而Zipperer给出的理由是自己没有读到这部分用户协议，只念到九年级，没钱请律师对1000英里以外的州的诉讼进行回应。法官认为这些理由都“不合理不合法”。此外Take-Two也指出Zipperer不可能没有钱，因为他的PayPal账户有1000多条交易记录。

Take-Two发言人向媒体表示：“我们将负起责任保护我们的多人玩家社群，避免遭遇骚扰和干扰。我们能够也将会继续采取法律措施，惩罚那些干扰多人游戏环境的人。”

《侠盗猎车5》自2013年发售以来已经成为Take-Two旗下最成功的游戏，光是在今年5、6、7月份期间这款游戏就创造了4.18亿美元的净收入。