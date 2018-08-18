《彩虹六号：围攻》最牛的数据统计网站关闭

R6DB是最受《彩虹六号：围攻》玩家喜爱的数据统计网站之一，不过它即将在8月20日关闭，原因是违反了欧盟《通用数据保护条例（GDPR）》中对于玩家个人信息保护的相关规定。

根据GDPR的相关规定，用户拥有知道谁可以看到自己的个人信息的权利，公司不能随意存储用户的个人信息。大多数希望在欧洲经营的公司都愿意遵守规定或上交罚款，但对于像R6DB这样纯粹依赖存储玩家信息维持的小型网站而言，就是一个很大的问题。

5月份时，R6DB曾宣布他们已经达到符合新规定的标准，并会推出允许用户删除个人数据的“安全模式”，不过也使得广告商无法在这里继续投放广告。之后又有传言称《彩虹六号：围攻》的品牌总监Alex Remy在接触到R6DB后，通过育碧给予了该网站一些财务支持。然而最近这些情况突然发生了变化，R6DB方面表示：“随着流量和玩家用户数量的增加，我们需要更强大的服务器和广告收入支持，然而自从GDPR的法案到位以来，我们不得不禁用广告，自掏腰包支付服务器成本，所有这些加在一起意味着维持一个业余爱好项目的成本变得太高，我们不愿意再这样做了。”

随着R6DB即将消失，不少玩家表示希望育碧能够把R6DB幕后的工作人员聘请过去，做一个真正属于官方的数据统计网站。