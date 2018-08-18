索尼不支持跨平台联机被围攻，但他们也曾爱过跨平台

目前，跨平台联机是索尼PS4遭到诟病的地方，任天堂和微软都已经敞开了他们的网络，欢迎与其他主机、PC甚至手机设备进行跨平台联机，充分发挥出《堡垒之夜》和《我的世界》等游戏的乐趣。索尼的PS4则特立独行，PSN始终不参与主机领域的跨平台联机。许多玩家都对此感到不满，一些第三方开发组也表示过不满，而且由于这个原因，B社的一款游戏决定放弃PS4平台。

但关于这个争议有一个很重要的事实，索尼其实是跨平台联机的最早一批先锋，且正是他们让“跨平台联机”这个词走入主流游戏媒体的视线。

虽然索尼并不是第一个真正发明跨平台互联游戏的，第一款跨平台互联游戏是《4X4方程式赛车》，这是一款早期的DC跨平台游戏，与PC和Mac版共享服务器，实现跨平台联机。《雷神之锤3：竞技场》也同样是DC跨平台游戏，发售稍早一些，几个月之后开放跨平台功能。而索尼的PS2也是最早一批支持跨平台的主机，其中最高调的就是《最终幻想11》，早在2002年就将PS2和PC平台的玩家群体进行了融合。当2006年终于推出Xbox 360版的时候，也立刻就加入了所有平台的玩家大家庭。那个时候索尼并不十分吝啬自己的玩家群体。

当世嘉最终退出主机市场的竞争，微软也立刻停止了他们尚在襁褓中的跨平台计划。而索尼依然通过《Dust 514》等联机作品进行尝试，后来更是与V社合作，让《传送门2》实现了PC与PS3跨平台合作联机，甚至PS3上还有Steam客户端！更不用说索尼自家设备之间的跨平台互联。放眼三大主机平台，要说前几十年的历史上有谁真正算是跨平台功能的强力支持者，那索尼必然当仁不让。

虽然不能说索尼“发明”了跨平台互联的概念，但它在推广跨平台互联的发展历程中起到了举足轻重的作用。2012年，索尼首次推出了自家的跨平台互联功能，让PS3和PSV之间实现了多重互动，可以跨平台已购买的游戏库，共享游戏存档，共享手柄，共享道具。索尼在这方面下了很大功夫，设计了许多便利的跨平台功能。也是从2012年的科隆游戏展以后，跨平台互联“Cross-Play”这个词成为了一种专用的游戏标签。虽然现在它和索尼没什么关系。

这张折线图是“跨平台互联”在谷歌搜索引擎中的热度变化：

从2012年2月份，也就是索尼公布PSV与PS3跨平台计划以后，“跨平台互联”词条在搜索引擎上的热度出现激增，是索尼让普遍玩家开始关心起这个功能。而众所周知地，这个词条后来成为游戏界经常讨论的功能，只不过PSV已经凉了。

在近来的诸多风波中，索尼始终不愿分享自己的玩家群体，对现在的“跨平台互联”不进行表态，也不提供支持，因此遭到许多口诛笔伐。但请大家不要忘了，今天跨平台互联之所以如此深入人心，当年的索尼PSV功不可没，只不过这个词的具体概念范围发生了巨变。

为了对比词义的影响，如果把搜索词条换成更老的说法，“跨平台游玩”Cross-platform play，我们也能明显看到PSV为这个概念做出的贡献。

同样是在2012年PSV问世的时候，“跨平台游玩”的搜索热度也出现了明显增长，在前人的努力下，这个功能逐渐成为人们热衷探讨的功能，而不再是少数几款游戏的特例。又过了几年，微软、Epic、Pysonix等工作室都开始将跨平台互联的技术为他们所用，于是到了今天这番景象。

所以说，PlayStation是跨平台互联的先驱推广支持者，但时至今日他们可能已经没有理由继续支持下去。梳理一遍历史以后，再看现在的局面，不免让人感到一种讽刺。索尼如今避之不谈的猛兽，其实正是自己当年一手培养起来的孩子。